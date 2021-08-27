В Вологодской области отменяют ряд ограничений по коронавирусу
ВОЛОГДА, 27 авг – РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Вологодской области стабилизировалась в связи с чем с пятницы, 27 августа, отменяется ряд ранее введенных ограничений, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"На сегодня в области госпитализированы одна тысяча человек. Это минимум с конца июня. В тяжелом состоянии 123 человека – это также минимум с конца июня. Все это свидетельствует о стабилизации ситуации. А значит мы можем позволить себе начать постепенное возвращение к нормальной привычной жизни", - сказал глава региона на заседании оперативного штаба по коронавирусу.
По решению оперштаба, в области возобновляется работа кинотеатров, театров, проведение концертов, спортивных соревнований в закрытых помещениях при загрузке зала не более 50%. В торговых центрах разрешается работа фудкортов, открываются детские развлекательные центры и игровые комнаты, которые были закрыты с 16 июня. Торжественные линейки в День знаний пройдут на свежем воздухе для первоклассников и будущих выпускников в присутствии родителей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
"При этом мы продолжаем действовать в сложных эпидемических условиях. Пандемия продолжается. Поэтому режим повышенной готовности продлевается до 30 сентября. Надеюсь, что в дальнейшем ситуация не только стабилизируется, но и начнет улучшаться. Тогда мы сможем продолжить дальнейшее возвращение к нормальной жизни", - сказал Кувшинников.