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В Вологодской области отменяют ряд ограничений по коронавирусу
В Вологодской области отменяют ряд ограничений по коронавирусу - РИА Новости, 27.08.2021
В Вологодской области отменяют ряд ограничений по коронавирусу
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Вологодской области стабилизировалась в связи с чем с пятницы, 27 августа, отменяется ряд ранее введенных... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T16:40
2021-08-27T16:40
вологодская область
олег кувшинников
вологодская область
здоровье - общество
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ВОЛОГДА, 27 авг – РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Вологодской области стабилизировалась в связи с чем с пятницы, 27 августа, отменяется ряд ранее введенных ограничений, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.По решению оперштаба, в области возобновляется работа кинотеатров, театров, проведение концертов, спортивных соревнований в закрытых помещениях при загрузке зала не более 50%. В торговых центрах разрешается работа фудкортов, открываются детские развлекательные центры и игровые комнаты, которые были закрыты с 16 июня. Торжественные линейки в День знаний пройдут на свежем воздухе для первоклассников и будущих выпускников в присутствии родителей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
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олег кувшинников, вологодская область, здоровье - общество
16:40 27.08.2021
 

В Вологодской области отменяют ряд ограничений по коронавирусу

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в МКЦИБ "Вороновское"
Медицинский работник в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОЛОГДА, 27 авг – РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Вологодской области стабилизировалась в связи с чем с пятницы, 27 августа, отменяется ряд ранее введенных ограничений, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"На сегодня в области госпитализированы одна тысяча человек. Это минимум с конца июня. В тяжелом состоянии 123 человека – это также минимум с конца июня. Все это свидетельствует о стабилизации ситуации. А значит мы можем позволить себе начать постепенное возвращение к нормальной привычной жизни", - сказал глава региона на заседании оперативного штаба по коронавирусу.
По решению оперштаба, в области возобновляется работа кинотеатров, театров, проведение концертов, спортивных соревнований в закрытых помещениях при загрузке зала не более 50%. В торговых центрах разрешается работа фудкортов, открываются детские развлекательные центры и игровые комнаты, которые были закрыты с 16 июня. Торжественные линейки в День знаний пройдут на свежем воздухе для первоклассников и будущих выпускников в присутствии родителей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
"При этом мы продолжаем действовать в сложных эпидемических условиях. Пандемия продолжается. Поэтому режим повышенной готовности продлевается до 30 сентября. Надеюсь, что в дальнейшем ситуация не только стабилизируется, но и начнет улучшаться. Тогда мы сможем продолжить дальнейшее возвращение к нормальной жизни", - сказал Кувшинников.
Старт проекта Ради жизни на земле - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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Вологодская областьОлег КувшинниковВологодская областьЗдоровье - Общество
 
 
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