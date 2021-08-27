https://ria.ru/20210827/ogranicheniya-1747554449.html

В Вологодской области отменяют ряд ограничений по коронавирусу

В Вологодской области отменяют ряд ограничений по коронавирусу - РИА Новости, 27.08.2021

В Вологодской области отменяют ряд ограничений по коронавирусу

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Вологодской области стабилизировалась в связи с чем с пятницы, 27 августа, отменяется ряд ранее введенных... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T16:40

2021-08-27T16:40

2021-08-27T16:40

вологодская область

олег кувшинников

вологодская область

здоровье - общество

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ВОЛОГДА, 27 авг – РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Вологодской области стабилизировалась в связи с чем с пятницы, 27 августа, отменяется ряд ранее введенных ограничений, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.По решению оперштаба, в области возобновляется работа кинотеатров, театров, проведение концертов, спортивных соревнований в закрытых помещениях при загрузке зала не более 50%. В торговых центрах разрешается работа фудкортов, открываются детские развлекательные центры и игровые комнаты, которые были закрыты с 16 июня. Торжественные линейки в День знаний пройдут на свежем воздухе для первоклассников и будущих выпускников в присутствии родителей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

https://ria.ru/20210726/proekt-1742982652.html

вологодская область

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олег кувшинников, вологодская область, здоровье - общество