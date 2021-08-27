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Онлайн-конференция о конкурентоспособности российского образования

Онлайн-конференция о конкурентоспособности российского образования - РИА Новости, 27.08.2021

Онлайн-конференция о конкурентоспособности российского образования

2 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Конкурентоспособность российского образования в условиях пандемийных ограничений".

2021-08-27T17:37

2021-08-27T17:37

2021-08-27T21:08

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Задать вопросУчастники:- директор Института русского языка РУДН Анжела ДОЛЖИКОВА;- проректор по международной деятельности Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" Анастасия МИНИНА;- проректор по международному сотрудничеству Белгородского государственного национального исследовательского университета Владислав КУЧМИСТЫЙ;- представители РУДН, МСХА им. К.А. Тимирязева, Северо-Кавказского государственного университета;- проректор по международной деятельности и дополнительному образованию Башкирского государственного университета Татьяна ВЕЛИКЖАНИНА.Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции разрешил въезд в Россию иностранным студентам для учебы. Какие проблемы есть в организации въезда? Все ли иностранные студенты готовы приехать? Как построить учебный процесс с учетом опыта прошлого года?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы