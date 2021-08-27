17:37 27.08.2021 (обновлено: 21:08 27.08.2021)
Онлайн-конференция о конкурентоспособности российского образования
2 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Конкурентоспособность российского образования в условиях пандемийных ограничений".
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Участники:
- директор Института русского языка РУДН Анжела ДОЛЖИКОВА;
- проректор по международной деятельности Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" Анастасия МИНИНА;
- проректор по международному сотрудничеству Белгородского государственного национального исследовательского университета Владислав КУЧМИСТЫЙ;
- представители РУДН, МСХА им. К.А. Тимирязева, Северо-Кавказского государственного университета;
- проректор по международной деятельности и дополнительному образованию Башкирского государственного университета Татьяна ВЕЛИКЖАНИНА.
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции разрешил въезд в Россию иностранным студентам для учебы. Какие проблемы есть в организации въезда? Все ли иностранные студенты готовы приехать? Как построить учебный процесс с учетом опыта прошлого года?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Института русского языка РУДН Анжела ДОЛЖИКОВА;
- проректор по международной деятельности Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" Анастасия МИНИНА;
- проректор по международному сотрудничеству Белгородского государственного национального исследовательского университета Владислав КУЧМИСТЫЙ;
- представители РУДН, МСХА им. К.А. Тимирязева, Северо-Кавказского государственного университета;
- проректор по международной деятельности и дополнительному образованию Башкирского государственного университета Татьяна ВЕЛИКЖАНИНА.
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции разрешил въезд в Россию иностранным студентам для учебы. Какие проблемы есть в организации въезда? Все ли иностранные студенты готовы приехать? Как построить учебный процесс с учетом опыта прошлого года?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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