Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210827/novorozhdennyy-1747605098.html
Алтайские врачи вылечили новорожденную девочку от COVID-19
Алтайские врачи вылечили новорожденную девочку от COVID-19 - РИА Новости, 27.08.2021
Алтайские врачи вылечили новорожденную девочку от COVID-19
Алтайские врачи вылечили от коронавируса новорожденную девочку, на момент госпитализации ребёнку было 22 дня, сообщают в региональном минздраве. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T22:10
2021-08-27T22:13
алтайский край
здоровье - общество
коронавирус в россии
хорошие новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169449_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_bf9fc6d23aa4556713b73316624ce5b5.jpg
БАРНАУЛ, 27 авг - РИА Новости. Алтайские врачи вылечили от коронавируса новорожденную девочку, на момент госпитализации ребёнку было 22 дня, сообщают в региональном минздраве."Новорожденная девочка поступила в ковидный стационар Городской больницы №11 вместе с мамой, которая также была больна новой коронавирусной инфекцией. На момент госпитализации ребенку исполнилось 22 дня", - говорится в сообщении.У девочки была высокая температура, насморк, слабость. В стационаре мама с ребенком находились неделю."Это одна из самых юных жительниц Алтайского края, которая избавилась от болезни и теперь здорова. Коронавирусная инфекция для детей опасна не меньше, чем для взрослых. Еще год назад ковид протекал у детей преимущественно в легкой или бессимптомной форме. В настоящее время во всем мире, в том числе и в нашем регионе, стали фиксироваться тяжелые случаи заболевания коронавирусом среди детей", - заявила главный внештатный специалист краевого минздрава по инфекционным болезням у детей Галина Филиппова.Уточняется, что сейчас ребенок чувствует себя удовлетворительно. Девочка находится под амбулаторным наблюдением врачей Алейской центральной больницы."В Алтайском крае с начала пандемии выявили 4850 детей, заболевших коронавирусом. Сегодня всех юных жителей региона со средней и тяжелой формой COVID-19 госпитализируют в инфекционные отделения ГБ (горбольницы - ред) №11. На 27.08.2021 г. здесь находятся 18 детей, один из них в реанимации", - уточнили в минздраве.
https://ria.ru/20210820/murashko-1746554565.html
https://ria.ru/20210812/kovid19-1745322377.html
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169449_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_37cf4873a9b2739883ba3907606e118d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алтайский край, здоровье - общество, коронавирус в россии
22:10 27.08.2021 (обновлено: 22:13 27.08.2021)
 
Алтайские врачи вылечили новорожденную девочку от COVID-19

Алтайские врачи вылечили девочку, которой 22 дня от рождения, от коронавируса

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкНоворождённый
Новорождённый - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 27 авг - РИА Новости. Алтайские врачи вылечили от коронавируса новорожденную девочку, на момент госпитализации ребёнку было 22 дня, сообщают в региональном минздраве.
"Новорожденная девочка поступила в ковидный стационар Городской больницы №11 вместе с мамой, которая также была больна новой коронавирусной инфекцией. На момент госпитализации ребенку исполнилось 22 дня", - говорится в сообщении.
Медик с юным пациентом ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 15:19Распространение коронавируса
Дети стали заболевать COVID-19 чаще, заявил Мурашко
У девочки была высокая температура, насморк, слабость. В стационаре мама с ребенком находились неделю.
"Это одна из самых юных жительниц Алтайского края, которая избавилась от болезни и теперь здорова. Коронавирусная инфекция для детей опасна не меньше, чем для взрослых. Еще год назад ковид протекал у детей преимущественно в легкой или бессимптомной форме. В настоящее время во всем мире, в том числе и в нашем регионе, стали фиксироваться тяжелые случаи заболевания коронавирусом среди детей", - заявила главный внештатный специалист краевого минздрава по инфекционным болезням у детей Галина Филиппова.
Уточняется, что сейчас ребенок чувствует себя удовлетворительно. Девочка находится под амбулаторным наблюдением врачей Алейской центральной больницы.
Равдин Антон Александрович, врач-педиатр из клинического госпиталя Лапино Мать и дитя - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 08:00Наука
"Самому маленькому — пять дней". Врач — об опасности COVID-19 у детей
"В Алтайском крае с начала пандемии выявили 4850 детей, заболевших коронавирусом. Сегодня всех юных жителей региона со средней и тяжелой формой COVID-19 госпитализируют в инфекционные отделения ГБ (горбольницы - ред) №11. На 27.08.2021 г. здесь находятся 18 детей, один из них в реанимации", - уточнили в минздраве.
 
Хорошие новостиАлтайский крайЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
02:12МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
Лента новостейМолния