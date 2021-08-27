https://ria.ru/20210827/novorozhdennyy-1747605098.html
Алтайские врачи вылечили новорожденную девочку от COVID-19
Алтайские врачи вылечили новорожденную девочку от COVID-19 - РИА Новости, 27.08.2021
Алтайские врачи вылечили новорожденную девочку от COVID-19
Алтайские врачи вылечили от коронавируса новорожденную девочку, на момент госпитализации ребёнку было 22 дня, сообщают в региональном минздраве. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T22:10
2021-08-27T22:10
2021-08-27T22:13
алтайский край
здоровье - общество
коронавирус в россии
хорошие новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169449_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_bf9fc6d23aa4556713b73316624ce5b5.jpg
БАРНАУЛ, 27 авг - РИА Новости. Алтайские врачи вылечили от коронавируса новорожденную девочку, на момент госпитализации ребёнку было 22 дня, сообщают в региональном минздраве."Новорожденная девочка поступила в ковидный стационар Городской больницы №11 вместе с мамой, которая также была больна новой коронавирусной инфекцией. На момент госпитализации ребенку исполнилось 22 дня", - говорится в сообщении.У девочки была высокая температура, насморк, слабость. В стационаре мама с ребенком находились неделю."Это одна из самых юных жительниц Алтайского края, которая избавилась от болезни и теперь здорова. Коронавирусная инфекция для детей опасна не меньше, чем для взрослых. Еще год назад ковид протекал у детей преимущественно в легкой или бессимптомной форме. В настоящее время во всем мире, в том числе и в нашем регионе, стали фиксироваться тяжелые случаи заболевания коронавирусом среди детей", - заявила главный внештатный специалист краевого минздрава по инфекционным болезням у детей Галина Филиппова.Уточняется, что сейчас ребенок чувствует себя удовлетворительно. Девочка находится под амбулаторным наблюдением врачей Алейской центральной больницы."В Алтайском крае с начала пандемии выявили 4850 детей, заболевших коронавирусом. Сегодня всех юных жителей региона со средней и тяжелой формой COVID-19 госпитализируют в инфекционные отделения ГБ (горбольницы - ред) №11. На 27.08.2021 г. здесь находятся 18 детей, один из них в реанимации", - уточнили в минздраве.
https://ria.ru/20210820/murashko-1746554565.html
https://ria.ru/20210812/kovid19-1745322377.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169449_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_37cf4873a9b2739883ba3907606e118d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, здоровье - общество, коронавирус в россии
22:10 27.08.2021 (обновлено: 22:13 27.08.2021)
Алтайские врачи вылечили новорожденную девочку от COVID-19
Алтайские врачи вылечили девочку, которой 22 дня от рождения, от коронавируса
БАРНАУЛ, 27 авг - РИА Новости. Алтайские врачи вылечили от коронавируса новорожденную девочку, на момент госпитализации ребёнку было 22 дня, сообщают в региональном минздраве.
"Новорожденная девочка поступила в ковидный стационар Городской больницы №11 вместе с мамой, которая также была больна новой коронавирусной инфекцией. На момент госпитализации ребенку исполнилось 22 дня", - говорится в сообщении.
У девочки была высокая температура, насморк, слабость. В стационаре мама с ребенком находились неделю.
"Это одна из самых юных жительниц Алтайского края
, которая избавилась от болезни и теперь здорова. Коронавирусная инфекция для детей опасна не меньше, чем для взрослых. Еще год назад ковид протекал у детей преимущественно в легкой или бессимптомной форме. В настоящее время во всем мире, в том числе и в нашем регионе, стали фиксироваться тяжелые случаи заболевания коронавирусом среди детей", - заявила главный внештатный специалист краевого минздрава по инфекционным болезням у детей Галина Филиппова.
Уточняется, что сейчас ребенок чувствует себя удовлетворительно. Девочка находится под амбулаторным наблюдением врачей Алейской центральной больницы.
"В Алтайском крае с начала пандемии выявили 4850 детей, заболевших коронавирусом. Сегодня всех юных жителей региона со средней и тяжелой формой COVID-19 госпитализируют в инфекционные отделения ГБ (горбольницы - ред) №11. На 27.08.2021 г. здесь находятся 18 детей, один из них в реанимации", - уточнили в минздраве.