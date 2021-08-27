https://ria.ru/20210827/novorozhdennyy-1747605098.html

Алтайские врачи вылечили новорожденную девочку от COVID-19

Алтайские врачи вылечили новорожденную девочку от COVID-19 - РИА Новости, 27.08.2021

Алтайские врачи вылечили новорожденную девочку от COVID-19

Алтайские врачи вылечили от коронавируса новорожденную девочку, на момент госпитализации ребёнку было 22 дня, сообщают в региональном минздраве. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T22:10

2021-08-27T22:10

2021-08-27T22:13

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БАРНАУЛ, 27 авг - РИА Новости. Алтайские врачи вылечили от коронавируса новорожденную девочку, на момент госпитализации ребёнку было 22 дня, сообщают в региональном минздраве."Новорожденная девочка поступила в ковидный стационар Городской больницы №11 вместе с мамой, которая также была больна новой коронавирусной инфекцией. На момент госпитализации ребенку исполнилось 22 дня", - говорится в сообщении.У девочки была высокая температура, насморк, слабость. В стационаре мама с ребенком находились неделю."Это одна из самых юных жительниц Алтайского края, которая избавилась от болезни и теперь здорова. Коронавирусная инфекция для детей опасна не меньше, чем для взрослых. Еще год назад ковид протекал у детей преимущественно в легкой или бессимптомной форме. В настоящее время во всем мире, в том числе и в нашем регионе, стали фиксироваться тяжелые случаи заболевания коронавирусом среди детей", - заявила главный внештатный специалист краевого минздрава по инфекционным болезням у детей Галина Филиппова.Уточняется, что сейчас ребенок чувствует себя удовлетворительно. Девочка находится под амбулаторным наблюдением врачей Алейской центральной больницы."В Алтайском крае с начала пандемии выявили 4850 детей, заболевших коронавирусом. Сегодня всех юных жителей региона со средней и тяжелой формой COVID-19 госпитализируют в инфекционные отделения ГБ (горбольницы - ред) №11. На 27.08.2021 г. здесь находятся 18 детей, один из них в реанимации", - уточнили в минздраве.

https://ria.ru/20210820/murashko-1746554565.html

https://ria.ru/20210812/kovid19-1745322377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, здоровье - общество, коронавирус в россии