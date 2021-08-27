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NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов

NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов - РИА Новости, 27.08.2021

NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов

Один из кандидатов в руководящий орган Афганистана после захвата страны движением "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) десять лет назад был... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T04:27

2021-08-27T04:27

2021-08-27T04:32

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Один из кандидатов в руководящий орган Афганистана после захвата страны движением "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) десять лет назад был объявлен властями США в розыск как террорист, за информацию о его местонахождении предлагается 5 миллионов долларов, сообщает телеканал NBC.Ранее близкий к талибам источник заявил РИА Новости, что руководить Афганистаном будет совет из 12 человек. Среди уже согласованных кандидатур был назван Халиль ар-Рахман Хаккани (высокопоставленный член террористической группировки "Сеть Хаккани").Розыск Хаккани был объявлен в 2011 году. В примечании, сопровождающем информацию о награде, госдепартамент написал, что Хаккани "действовал в интересах "Аль-Каиды"* (запрещенная в РФ террористическая сеть) и был связан с ее террористическими операциями".По данным телеканала, Хаккани сейчас отвечает за безопасность в Кабуле.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210827/afganistan-1747442353.html

афганистан

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в мире, афганистан