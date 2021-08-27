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На северо-западе Москвы спасатели отловили королевского питона

На северо-западе Москвы спасатели отловили королевского питона - РИА Новости, 27.08.2021

На северо-западе Москвы спасатели отловили королевского питона

Королевского питона отловили спасатели в районе Щукино на северо-западе столицы, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T16:39

2021-08-27T16:39

2021-08-27T22:23

происшествия

москва

гочсипб

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Королевского питона отловили спасатели в районе Щукино на северо-западе столицы, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."Днем 27 августа в Систему 112 Москвы поступило сообщение: на улице Рогова, 18, корпус 1 местные жители под балконом обнаружили королевского питона. На место происшествия выехал расчет АСО № 9 Пожарно-спасательного центра Москвы. Спасатели отловили змею и поместили ее в контейнер для рептилий", — говорится в официальном Telegram-канале департамента.В пресс-службе добавили, что сейчас ищут хозяина змеи. Если его не найдут, питона передадут сотрудникам департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.Королевский питон не ядовит.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, гочсипб