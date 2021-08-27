Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/mosgorduma-1747542268.html
В Мосгордуме выступили в защиту розыгрыша призов за онлайн-голосование
В Мосгордуме выступили в защиту розыгрыша призов за онлайн-голосование - РИА Новости, 27.08.2021
В Мосгордуме выступили в защиту розыгрыша призов за онлайн-голосование
Акция "Миллион призов - #ВыбираемВместе", в рамках которой между участниками электронного голосования в Москве разыграют квартиры и автомобили, не является... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T15:54
2021-08-27T15:54
политика
москва
сергей собянин
московская городская дума
кпрф
алексей шапошников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577110860_0:9:3210:1814_1920x0_80_0_0_12dce48eafd77f608adc6c65a5d070c7.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Акция "Миллион призов - #ВыбираемВместе", в рамках которой между участниками электронного голосования в Москве разыграют квартиры и автомобили, не является подкупом и не противоречит закону, сообщил РИА Новости председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, комментируя открытое письмо кандидатов в депутаты от КПРФ.Ранее кандидаты от КПРФ направили открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину. В нем они помимо всего прочего назвали подкупом избирателей акцию "Миллион призов - #ВыбираемВместе", в рамках которой между участниками электронного голосования разыграют призы. Письмо опубликовано на сайте партии."Акция "Миллион призов" никак не противоречит избирательному законодательству. Попытки представить розыгрыш призов для участия в голосовании как подкуп избирателей абсолютно неправомочны. Акция не содержит в себе принуждения или агитации, поскольку выбор – голосовать или не голосовать, на участке или электронно – всегда остаётся за самим избирателем. Единственная цель, которую преследуют организаторы акции – повысить активность избирателей, мотивировать их принять участие в выборах, чтобы больше людей выразили свою позицию", - сообщил Шапошников.Он подчеркнул, что в некоторых странах за неучастие в выборах предусмотрены штрафы, и это не считается принуждением к голосованию, так как санкция лишь мотивирует гражданина принять участие в голосовании, но никак не влияет на его решение."У нас таких штрафов нет, у нас вместо санкций – возможность выиграть приз, то есть некая мотивация, чтобы привлечь человека на выборы, чтобы он свободно выразил свою позицию, но находятся политические силы, которых это не устраивает", - отметил Шапошников.Спикер МГД подчеркнул, что в соответствии со статьёй 56 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" запрещается проводить розыгрыш призов в период избирательной кампании только в том случае, если "выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов голосования, результатов выборов, референдума либо которые иным образом связаны с выборами, референдумом".
https://ria.ru/20210811/gosduma-1745319021.html
https://ria.ru/20210826/gosduma-1747356134.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577110860_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_3de78a4f09e921a03807895a1fd302d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, москва, сергей собянин, московская городская дума, кпрф, алексей шапошников
15:54 27.08.2021
 
В Мосгордуме выступили в защиту розыгрыша призов за онлайн-голосование

Председатель Мосгордумы Шапошников: розыгрыш призов на онлайн-голосовании не противоречит закону

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДосрочное голосование в России
Досрочное голосование в России - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Акция "Миллион призов - #ВыбираемВместе", в рамках которой между участниками электронного голосования в Москве разыграют квартиры и автомобили, не является подкупом и не противоречит закону, сообщил РИА Новости председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, комментируя открытое письмо кандидатов в депутаты от КПРФ.
Ранее кандидаты от КПРФ направили открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину. В нем они помимо всего прочего назвали подкупом избирателей акцию "Миллион призов - #ВыбираемВместе", в рамках которой между участниками электронного голосования разыграют призы. Письмо опубликовано на сайте партии.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 12:20
ЦИК утвердил форму бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму
"Акция "Миллион призов" никак не противоречит избирательному законодательству. Попытки представить розыгрыш призов для участия в голосовании как подкуп избирателей абсолютно неправомочны. Акция не содержит в себе принуждения или агитации, поскольку выбор – голосовать или не голосовать, на участке или электронно – всегда остаётся за самим избирателем. Единственная цель, которую преследуют организаторы акции – повысить активность избирателей, мотивировать их принять участие в выборах, чтобы больше людей выразили свою позицию", - сообщил Шапошников.
Он подчеркнул, что в некоторых странах за неучастие в выборах предусмотрены штрафы, и это не считается принуждением к голосованию, так как санкция лишь мотивирует гражданина принять участие в голосовании, но никак не влияет на его решение.
"У нас таких штрафов нет, у нас вместо санкций – возможность выиграть приз, то есть некая мотивация, чтобы привлечь человека на выборы, чтобы он свободно выразил свою позицию, но находятся политические силы, которых это не устраивает", - отметил Шапошников.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 15:12
ЦИК потребовал исключить несколько кандидатов на выборы в Госдуму
Спикер МГД подчеркнул, что в соответствии со статьёй 56 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" запрещается проводить розыгрыш призов в период избирательной кампании только в том случае, если "выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов голосования, результатов выборов, референдума либо которые иным образом связаны с выборами, референдумом".
 
ПолитикаМоскваСергей СобянинМосковская городская думаКПРФАлексей Шапошников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
02:12МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
Лента новостейМолния