https://ria.ru/20210827/mosgorduma-1747542268.html

В Мосгордуме выступили в защиту розыгрыша призов за онлайн-голосование

В Мосгордуме выступили в защиту розыгрыша призов за онлайн-голосование - РИА Новости, 27.08.2021

В Мосгордуме выступили в защиту розыгрыша призов за онлайн-голосование

Акция "Миллион призов - #ВыбираемВместе", в рамках которой между участниками электронного голосования в Москве разыграют квартиры и автомобили, не является... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T15:54

2021-08-27T15:54

2021-08-27T15:54

политика

москва

сергей собянин

московская городская дума

кпрф

алексей шапошников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577110860_0:9:3210:1814_1920x0_80_0_0_12dce48eafd77f608adc6c65a5d070c7.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Акция "Миллион призов - #ВыбираемВместе", в рамках которой между участниками электронного голосования в Москве разыграют квартиры и автомобили, не является подкупом и не противоречит закону, сообщил РИА Новости председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, комментируя открытое письмо кандидатов в депутаты от КПРФ.Ранее кандидаты от КПРФ направили открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину. В нем они помимо всего прочего назвали подкупом избирателей акцию "Миллион призов - #ВыбираемВместе", в рамках которой между участниками электронного голосования разыграют призы. Письмо опубликовано на сайте партии."Акция "Миллион призов" никак не противоречит избирательному законодательству. Попытки представить розыгрыш призов для участия в голосовании как подкуп избирателей абсолютно неправомочны. Акция не содержит в себе принуждения или агитации, поскольку выбор – голосовать или не голосовать, на участке или электронно – всегда остаётся за самим избирателем. Единственная цель, которую преследуют организаторы акции – повысить активность избирателей, мотивировать их принять участие в выборах, чтобы больше людей выразили свою позицию", - сообщил Шапошников.Он подчеркнул, что в некоторых странах за неучастие в выборах предусмотрены штрафы, и это не считается принуждением к голосованию, так как санкция лишь мотивирует гражданина принять участие в голосовании, но никак не влияет на его решение."У нас таких штрафов нет, у нас вместо санкций – возможность выиграть приз, то есть некая мотивация, чтобы привлечь человека на выборы, чтобы он свободно выразил свою позицию, но находятся политические силы, которых это не устраивает", - отметил Шапошников.Спикер МГД подчеркнул, что в соответствии со статьёй 56 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" запрещается проводить розыгрыш призов в период избирательной кампании только в том случае, если "выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов голосования, результатов выборов, референдума либо которые иным образом связаны с выборами, референдумом".

https://ria.ru/20210811/gosduma-1745319021.html

https://ria.ru/20210826/gosduma-1747356134.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, сергей собянин, московская городская дума, кпрф, алексей шапошников