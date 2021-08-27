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Тверская область
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В Тверской области модернизируют Зубцовский рыбоводный завод
В Тверской области модернизируют Зубцовский рыбоводный завод - РИА Новости, 27.08.2021
В Тверской области модернизируют Зубцовский рыбоводный завод
В Тверской области модернизируют Зубцовский рыбоводный завод, сообщил губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T18:41
2021-08-27T18:41
тверская область
экономика
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 27 авг – РИА Новости. В Тверской области модернизируют Зубцовский рыбоводный завод, сообщил губернатор области Игорь Руденя."Правительство Тверской области во взаимодействии с Росрыболовством подготовит инвестпроект по модернизации предприятия, увеличению объемов воспроизводства рыбы и, соответственно, зарыблению рек и озер, которые находятся на нашей большой территории", - сказал губернатор области Игорь Руденя по итогам посещения предприятия.В пресс-службе отметили, что Зубцовский рыбоводный завод Центрального филиала ФГБУ "Главрыбвод" действует с 1990 года. Производственная мощность предприятия составляет более 2,9 миллиона личинок щуки, судака, молоди карповых. В 2021 году завод выпустил порядка 1 миллиона личинок щуки в Иваньковское водохранилище и 1,5 миллиона мальков судака в озеро Селигер.
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экономика, тверская область, игорь руденя
18:41 27.08.2021
 

В Тверской области модернизируют Зубцовский рыбоводный завод

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время посещения Зубцовского рыбоводного завода
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время посещения Зубцовского рыбоводного завода - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 27 авг – РИА Новости. В Тверской области модернизируют Зубцовский рыбоводный завод, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"Правительство Тверской области во взаимодействии с Росрыболовством подготовит инвестпроект по модернизации предприятия, увеличению объемов воспроизводства рыбы и, соответственно, зарыблению рек и озер, которые находятся на нашей большой территории", - сказал губернатор области Игорь Руденя по итогам посещения предприятия.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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В пресс-службе отметили, что Зубцовский рыбоводный завод Центрального филиала ФГБУ "Главрыбвод" действует с 1990 года. Производственная мощность предприятия составляет более 2,9 миллиона личинок щуки, судака, молоди карповых. В 2021 году завод выпустил порядка 1 миллиона личинок щуки в Иваньковское водохранилище и 1,5 миллиона мальков судака в озеро Селигер.
 
Тверская областьЭкономикаТверская областьИгорь Руденя
 
 
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