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Мэрия Москвы не согласовала митинг против закона об иноагентах
Мэрия Москвы не согласовала митинг против закона об иноагентах - РИА Новости, 27.08.2021
Мэрия Москвы не согласовала митинг против закона об иноагентах
Мэрия Москвы не согласовала проведение митинга на Пушкинской площади против закона об иноагентах из-за эпидемиологической обстановки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T11:35
2021-08-27T11:35
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мэрия Москвы не согласовала проведение митинга на Пушкинской площади против закона об иноагентах из-за эпидемиологической обстановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции российской столицы.Ранее организация "Профсоюз журналистов и работников СМИ" в своем Telegram-канале сообщила о намерении провести митинг против закона об иноагентах. В департаменте отметили, что в правительство Москвы поступило уведомление о проведении 4 сентября 2021 года публичного мероприятия в форме митинга с 11.30 до 13.30 на Пушкинской площади или на Никитском бульваре у памятника Н.В. Гоголю с количеством участников до 500 человек."В соответствии со складывающейся эпидемиологической обстановкой, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании пункта 2.6 указа мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности", действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. В связи с изложенным, проведение указанного публичного мероприятия не согласовано", - рассказали в пресс-службе.
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общество, журналистика, москва, россия, иноагенты
11:35 27.08.2021
 
Мэрия Москвы не согласовала митинг против закона об иноагентах

Мэрия Москвы не согласовала митинг против закона об иноагентах из-за эпидобстановки

© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание мэрии Москвы на Тверской улице
Здание мэрии Москвы на Тверской улице - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мэрия Москвы не согласовала проведение митинга на Пушкинской площади против закона об иноагентах из-за эпидемиологической обстановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции российской столицы.
Ранее организация "Профсоюз журналистов и работников СМИ" в своем Telegram-канале сообщила о намерении провести митинг против закона об иноагентах. В департаменте отметили, что в правительство Москвы поступило уведомление о проведении 4 сентября 2021 года публичного мероприятия в форме митинга с 11.30 до 13.30 на Пушкинской площади или на Никитском бульваре у памятника Н.В. Гоголю с количеством участников до 500 человек.
"В соответствии со складывающейся эпидемиологической обстановкой, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании пункта 2.6 указа мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности", действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. В связи с изложенным, проведение указанного публичного мероприятия не согласовано", - рассказали в пресс-службе.
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