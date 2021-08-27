https://ria.ru/20210827/mediki-1747588389.html

Медики госучреждений Самарской области получат дополнительные выплаты

Медики госучреждений Самарской области получат дополнительные выплаты - РИА Новости, 27.08.2021

Медики госучреждений Самарской области получат дополнительные выплаты

Работники медицинских учреждений Самарской области, а также водители скорой помощи получат дополнительные выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T19:28

2021-08-27T19:28

2021-08-27T19:28

общество

тольятти

самарская область

дмитрий азаров

здоровье - общество

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САМАРА, 27 авг - РИА Новости. Работники медицинских учреждений Самарской области, а также водители скорой помощи получат дополнительные выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.В пятницу во время рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам оказания дополнительной социальной поддержки работникам государственных медицинских учреждений региона."Дмитрий Азаров вышел с инициативой о дополнительной стимулирующей поддержке всех сотрудников государственных медучреждений региона, а также водителей скорой помощи. В течение двух недель им будет выплачено по 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, ситуация с распространением коронавируса в Самарской области стабилизируется, но пока не улучшается. Участники совещания, среди которых главные врачи крупнейших больниц, депутаты профильных комитетов, подчеркнули, что сейчас очень непросто всем медикам – и тем, кто работает с коронавирусом, и тем, кто оказывает плановую медицинскую помощь."Оценивая труд санитаров, медсестер, врачей, понимаю, что благодарность не будет излишней. Поэтому важно поддержать всех медработников, считаю это справедливым", – цитирует Азарова пресс-служба.Глава региона поручил министру здравоохранения региона Армену Беняну держать вопрос выплат на личном контроле, чтобы все медики своевременно и без задержек получили средства. "К 10 сентября все средства дойдут до медицинских работников", – доложил Бенян."Этот период, который длится уже полтора года, для медработников первичного звена здравоохранения, красной зоны дается очень непросто. Совершенно очевидно, что меры поддержки, которые мы предоставляем, являются серьезным подспорьем. Еще раз хочу поблагодарить всех медработников за самоотверженный труд", - сказал Азаров.По словам главы Тольятти Николая Ренца, на выплаты медработникам из областного бюджета будет выделено 650 миллионов рублей. "Кроме того, есть и другие важные решения. Дмитрий Игоревич убедил руководство федерального фонда обязательного медицинского страхования в необходимости выделения дополнительных средств – 1,8 миллиарда рублей – на оказание специализированной медицинской помощи в стационарах, госпиталях, больницах для лечения жителей нашего региона. Это позволит учреждениям улучшить экономическое состояние наших больниц, покрыть сложившийся дефицит за ранее оказанную людям медпомощь и вести дальнейшую эффективную работу", - сказал он.

https://ria.ru/20210805/turizm-1744502496.html

https://ria.ru/20210720/kosmos-1742057415.html

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общество, тольятти, самарская область, дмитрий азаров, здоровье - общество