https://ria.ru/20210827/kuban-1747571438.html

Глава Кубани поручил разработать новую схему развития ООПТ после 2023 года

Глава Кубани поручил разработать новую схему развития ООПТ после 2023 года - РИА Новости, 27.08.2021

Глава Кубани поручил разработать новую схему развития ООПТ после 2023 года

Глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил разработать новую схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ) после 2023 года, сообщает... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T17:53

2021-08-27T17:53

2021-08-27T17:53

краснодарский край

общество

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил разработать новую схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ) после 2023 года, сообщает администрация региона."Работа по созданию ООПТ - процесс непрерывный. Нам уже сегодня важно начать подготовку новой схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий после 2023 года. Это стратегический документ. Он позволяет резервировать ценные земли и защищать их от застройки", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.Уточняется, что об этом шла речь на совещании по вопросу сохранения и развития уникальных природных территорий.По мнению ученых, экологов, общественников, еще как минимум 100 уникальных мест и памятников природы в регионе нуждаются в охране. По словам замгубернатора Сергея Болдина, разработка новой схемы развития ООПТ края начнется в текущем году.Глава региона подчеркнул, что каждая территория должна быть проверена самым тщательным образом. Он поручил создать экспертный совет, в который войдут представители минприроды края, ученые и экологи, а также наделить его полномочиями по отбору и формированию ООПТ.За 2020 год в крае создано 5 новых ООПТ, а с начала 2021 года – 21. В результате за этот период общая площадь ООПТ регионального значения увеличилась более чем на 100 тысяч гектаров, до 490 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20210825/selkhozkooperativy-1747246757.html

https://ria.ru/20210823/obrazovanie-1746945247.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, краснодарский край, вениамин кондратьев