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Краснодарский край
https://ria.ru/20210827/kuban-1747571438.html
Глава Кубани поручил разработать новую схему развития ООПТ после 2023 года
Глава Кубани поручил разработать новую схему развития ООПТ после 2023 года - РИА Новости, 27.08.2021
Глава Кубани поручил разработать новую схему развития ООПТ после 2023 года
Глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил разработать новую схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ) после 2023 года, сообщает... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:53
2021-08-27T17:53
краснодарский край
общество
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил разработать новую схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ) после 2023 года, сообщает администрация региона."Работа по созданию ООПТ - процесс непрерывный. Нам уже сегодня важно начать подготовку новой схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий после 2023 года. Это стратегический документ. Он позволяет резервировать ценные земли и защищать их от застройки", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.Уточняется, что об этом шла речь на совещании по вопросу сохранения и развития уникальных природных территорий.По мнению ученых, экологов, общественников, еще как минимум 100 уникальных мест и памятников природы в регионе нуждаются в охране. По словам замгубернатора Сергея Болдина, разработка новой схемы развития ООПТ края начнется в текущем году.Глава региона подчеркнул, что каждая территория должна быть проверена самым тщательным образом. Он поручил создать экспертный совет, в который войдут представители минприроды края, ученые и экологи, а также наделить его полномочиями по отбору и формированию ООПТ.За 2020 год в крае создано 5 новых ООПТ, а с начала 2021 года – 21. В результате за этот период общая площадь ООПТ регионального значения увеличилась более чем на 100 тысяч гектаров, до 490 тысяч гектаров.
https://ria.ru/20210825/selkhozkooperativy-1747246757.html
https://ria.ru/20210823/obrazovanie-1746945247.html
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общество, краснодарский край, вениамин кондратьев
17:53 27.08.2021
 
Глава Кубани поручил разработать новую схему развития ООПТ после 2023 года

Глава Кубани Кондратьев поручил разработать новую схему развития ООПТ после 2023 года

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил разработать новую схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ) после 2023 года, сообщает администрация региона.
"Работа по созданию ООПТ - процесс непрерывный. Нам уже сегодня важно начать подготовку новой схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий после 2023 года. Это стратегический документ. Он позволяет резервировать ценные земли и защищать их от застройки", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.
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Уточняется, что об этом шла речь на совещании по вопросу сохранения и развития уникальных природных территорий.
По мнению ученых, экологов, общественников, еще как минимум 100 уникальных мест и памятников природы в регионе нуждаются в охране. По словам замгубернатора Сергея Болдина, разработка новой схемы развития ООПТ края начнется в текущем году.
Глава региона подчеркнул, что каждая территория должна быть проверена самым тщательным образом. Он поручил создать экспертный совет, в который войдут представители минприроды края, ученые и экологи, а также наделить его полномочиями по отбору и формированию ООПТ.
За 2020 год в крае создано 5 новых ООПТ, а с начала 2021 года – 21. В результате за этот период общая площадь ООПТ регионального значения увеличилась более чем на 100 тысяч гектаров, до 490 тысяч гектаров.
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