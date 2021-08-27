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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 27.08.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 отмечен за сутки в Москве - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T11:11
2021-08-27T11:11
2021-08-27T11:11
распространение коронавируса
общество
республика алтай
москва
здоровье - общество
республика бурятия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 отмечен за сутки в Москве - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,1%, 2. Республика Бурятия 0,17%, 3. Республика Алтай 0,18%", - говорится в сообщении.
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общество, республика алтай, москва, здоровье - общество, республика бурятия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб: наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки отмечен в Москве — 0,1%