https://ria.ru/20210827/koronavirus-1747472983.html

В Москве за сутки госпитализировали 499 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 499 человек с COVID-19 - РИА Новости, 27.08.2021

В Москве за сутки госпитализировали 499 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 499 человек с COVID, на ИВЛ находятся 285 пациентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T11:11

2021-08-27T11:11

2021-08-27T11:11

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 499 человек с COVID, на ИВЛ находятся 285 пациентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 1 509 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 499 человек. На ИВЛ находятся 285 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 2 297 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 439 126. За сутки столице скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210826/vaktsina-1747414136.html

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