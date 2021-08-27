https://ria.ru/20210827/koronavirus-1747472983.html
В Москве за сутки госпитализировали 499 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 499 человек с COVID-19 - РИА Новости, 27.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали 499 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 499 человек с COVID, на ИВЛ находятся 285 пациентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T11:11
2021-08-27T11:11
2021-08-27T11:11
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741104244_0:201:3126:1959_1920x0_80_0_0_9da97c6a1255d96a966fe106bdbe6e7f.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 499 человек с COVID, на ИВЛ находятся 285 пациентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 1 509 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 499 человек. На ИВЛ находятся 285 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 2 297 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 439 126. За сутки столице скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20210826/vaktsina-1747414136.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741104244_397:0:3126:2047_1920x0_80_0_0_c5c6bbfd4f07781cf50d9c97318946ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 499 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 499 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 285 пациентов