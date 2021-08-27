https://ria.ru/20210827/koronavirus-1747472224.html

В Москве выявили 1509 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 1509 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 27.08.2021

В Москве выявили 1509 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее в России число случаев COVID-19 за минувшие сутки отмечено в Москве - 1509, Санкт-Петербурге - 1395, Подмосковье - 786, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T11:08

2021-08-27T11:08

2021-08-27T11:08

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Наибольшее в России число случаев COVID-19 за минувшие сутки отмечено в Москве - 1509, Санкт-Петербурге - 1395, Подмосковье - 786, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1509; 2. Санкт-Петербург - 1395; 3. Московская область - 786", - говорится в сообщении.

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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