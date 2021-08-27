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В Москве выявили 1509 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1509 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 27.08.2021
В Москве выявили 1509 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее в России число случаев COVID-19 за минувшие сутки отмечено в Москве - 1509, Санкт-Петербурге - 1395, Подмосковье - 786, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T11:08
2021-08-27T11:08
2021-08-27T11:08
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Наибольшее в России число случаев COVID-19 за минувшие сутки отмечено в Москве - 1509, Санкт-Петербурге - 1395, Подмосковье - 786, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1509; 2. Санкт-Петербург - 1395; 3. Московская область - 786", - говорится в сообщении.
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общество, московская область (подмосковье), москва, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 1509 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 1509 новых случаев заражения коронавирусом