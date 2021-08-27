https://ria.ru/20210827/koronavirus-1747471496.html

В России за сутки 19 217 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 19 217 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 27.08.2021

В России за сутки 19 217 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в России после коронавируса выписаны 19 217 человек, за все время пандемии вылечились 6 112 035 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T11:04

2021-08-27T11:04

2021-08-27T11:04

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. За сутки в России после коронавируса выписаны 19 217 человек, за все время пандемии вылечились 6 112 035 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 217 человек … За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 112 035", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 2297 человек, в Санкт-Петербурге - 1296, в Подмосковье - 1114.

https://ria.ru/20210825/privivka-1747212273.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии