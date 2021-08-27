https://ria.ru/20210827/koronavirus-1747471263.html

В России выявили 19 509 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 19 509 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 27.08.2021

В России выявили 19 509 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 19 509 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T11:03

2021-08-27T11:03

2021-08-27T13:18

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 19 509 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 19 630 инфицированных. Темп прироста, как и накануне, остается на уровне 0,29 процента. Умерли за сутки 798 человек, выписались после лечения — 19 217. У семи процентов заразившихся (1364 человека) нет симптомов.Новые случаи зарегистрировали во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1509 (накануне было 1712), Санкт-Петербурге — 1395, Подмосковье — 786, Свердловской области — 528, Ростовской — 488, Пермском крае — 480, Воронежской области — 467, Красноярском крае — 443, Самарской области — 434, Нижегородской — 407.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 14, а на Чукотке их 15.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 844 049 человек, из них 180 041 умер, 6 112 035 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 213,7 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 214,6 миллиона. Почти четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

https://ria.ru/20210826/vaktsina-1747414136.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии