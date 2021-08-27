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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210827/koronavirus-1747470983.html
В России за сутки умерли 798 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 798 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 27.08.2021
В России за сутки умерли 798 пациентов с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 798 смертей пациентов с коронавирусом, за все время умерли 180 041 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T11:02
2021-08-27T11:02
распространение коронавируса
общество
краснодарский край
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 798 смертей пациентов с коронавирусом, за все время умерли 180 041 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 798 смертей … За весь период по России умерло 180 041 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 51 умерший, в Санкт-Петербурге - 33, в Краснодарском крае - 32.
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общество, краснодарский край, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:02 27.08.2021
 
В России за сутки умерли 798 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 798 пациентов с коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 798 смертей пациентов с коронавирусом, за все время умерли 180 041 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 798 смертей … За весь период по России умерло 180 041 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 51 умерший, в Санкт-Петербурге - 33, в Краснодарском крае - 32.
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