https://ria.ru/20210827/koronavirus-1747470983.html
В России за сутки умерли 798 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 798 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 27.08.2021
В России за сутки умерли 798 пациентов с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 798 смертей пациентов с коронавирусом, за все время умерли 180 041 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T11:02
2021-08-27T11:02
2021-08-27T11:02
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 798 смертей пациентов с коронавирусом, за все время умерли 180 041 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 798 смертей … За весь период по России умерло 180 041 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 51 умерший, в Санкт-Петербурге - 33, в Краснодарском крае - 32.
https://radiosputnik.ria.ru/20210826/vaktsina-1747415446.html
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общество, краснодарский край, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
В России за сутки умерли 798 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 798 пациентов с коронавирусом