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Роспотребнадзор расследует нарушения на концерте Агутина, сообщил источник

Роспотребнадзор расследует нарушения на концерте Агутина, сообщил источник - РИА Новости, 27.08.2021

Роспотребнадзор расследует нарушения на концерте Агутина, сообщил источник

Роспотребнадзор проводит административное расследование в отношении организатора концерта Леонида Агутина в Крокус Сити Холле из-за нарушения санитарного... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T10:04

2021-08-27T10:04

2021-08-27T10:04

шоубиз

московская область (подмосковье)

леонид агутин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

крокус сити холл

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор проводит административное расследование в отношении организатора концерта Леонида Агутина в Крокус Сити Холле из-за нарушения санитарного законодательства, сообщил источник РИА Новости в Управлении Роспотребнадзора по Московской области.В четверг в Крокус Сити Холле состоялся большой летний концерт Агутина.

https://ria.ru/20210709/shtraf-1740544141.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), леонид агутин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), крокус сити холл