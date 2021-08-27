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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210827/kontsert-1747461639.html
Роспотребнадзор расследует нарушения на концерте Агутина, сообщил источник
Роспотребнадзор расследует нарушения на концерте Агутина, сообщил источник - РИА Новости, 27.08.2021
Роспотребнадзор расследует нарушения на концерте Агутина, сообщил источник
Роспотребнадзор проводит административное расследование в отношении организатора концерта Леонида Агутина в Крокус Сити Холле из-за нарушения санитарного... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T10:04
2021-08-27T10:04
шоубиз
московская область (подмосковье)
леонид агутин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
крокус сити холл
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор проводит административное расследование в отношении организатора концерта Леонида Агутина в Крокус Сити Холле из-за нарушения санитарного законодательства, сообщил источник РИА Новости в Управлении Роспотребнадзора по Московской области.В четверг в Крокус Сити Холле состоялся большой летний концерт Агутина.
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московская область (подмосковье), леонид агутин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), крокус сити холл
10:04 27.08.2021
 
Роспотребнадзор расследует нарушения на концерте Агутина, сообщил источник

Источник: Роспотребнадзор расследует нарушения санитарных норм на концерте Агутина в Крокус Сити

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЛеонид Агутин на концерте победителей и номинантов "Премии МУЗ-ТВ 2015"
Леонид Агутин на концерте победителей и номинантов Премии МУЗ-ТВ 2015 - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор проводит административное расследование в отношении организатора концерта Леонида Агутина в Крокус Сити Холле из-за нарушения санитарного законодательства, сообщил источник РИА Новости в Управлении Роспотребнадзора по Московской области.
В четверг в Крокус Сити Холле состоялся большой летний концерт Агутина.
"Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит административное расследование в отношении организатора концерта Леонида Агутина на площадке Крокус Сити Холл за нарушение санитарного законодательства", - сказал собеседник агентства.
Солистка группы Ночные снайперы Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
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ШоубизМосковская область (Подмосковье)Леонид АгутинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Крокус Сити Холл
 
 
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