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Роспотребнадзор расследует нарушения на концерте Агутина, сообщил источник
Роспотребнадзор расследует нарушения на концерте Агутина, сообщил источник - РИА Новости, 27.08.2021
Роспотребнадзор расследует нарушения на концерте Агутина, сообщил источник
Роспотребнадзор проводит административное расследование в отношении организатора концерта Леонида Агутина в Крокус Сити Холле из-за нарушения санитарного... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T10:04
2021-08-27T10:04
2021-08-27T10:04
шоубиз
московская область (подмосковье)
леонид агутин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
крокус сити холл
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор проводит административное расследование в отношении организатора концерта Леонида Агутина в Крокус Сити Холле из-за нарушения санитарного законодательства, сообщил источник РИА Новости в Управлении Роспотребнадзора по Московской области.В четверг в Крокус Сити Холле состоялся большой летний концерт Агутина.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), леонид агутин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), крокус сити холл
Роспотребнадзор расследует нарушения на концерте Агутина, сообщил источник
Источник: Роспотребнадзор расследует нарушения санитарных норм на концерте Агутина в Крокус Сити