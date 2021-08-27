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Сорок лет без Харламова: кадры игры легендарного хоккеиста
Сорок лет без Харламова: кадры игры легендарного хоккеиста - РИА Новости, 27.08.2021
Сорок лет без Харламова: кадры игры легендарного хоккеиста
Легендарный советский хоккеист Валерий Харламов трагически погиб в автокатастрофе 40 лет назад. Его игрой восхищались во всем мире. В спорт он пришел в 14 лет, в тайне от родителей, а на большое поле вышел и прославился в составе ЦСКА.
2021-08-27T19:59
2021-08-27T19:59
2021-08-27T20:44
хоккей
валерий харламов
спорт
видео
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В роковой день, 27 августа, хоккеист с родными возвращался с дачи рано утром домой. Их автомобиль столкнулся с грузовиком. Все находившиеся в "Волге" Харламова получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.
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Сорок лет без Харламова: кадры игры легендарного хоккеиста
Легендарный советский хоккеист Валерий Харламов трагически погиб в автокатастрофе 40 лет назад. Его игрой восхищались во всем мире. В спорт он пришел в 14 лет, в тайне от родителей, а на большое поле прославился в составе ЦСКА. В роковой день, 27 августа, хоккеист с родными возвращался с дачи рано утром домой. Их автомобиль столкнулся с грузовиком. Все находившиеся в "Волге" Харламова получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.
2021-08-27T19:59
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PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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хоккей, валерий харламов, видео, спорт, видео
Сорок лет без Харламова: кадры игры легендарного хоккеиста
Легендарный советский хоккеист Валерий Харламов трагически погиб в автокатастрофе 40 лет назад. Его игрой восхищались во всем мире. В спорт он пришел в 14 лет, в тайне от родителей, а на большое поле вышел и прославился в составе ЦСКА.
2021-08-27T19:59
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PT1M03S
19:59 27.08.2021 (обновлено: 20:44 27.08.2021)
Сорок лет без Харламова: кадры игры легендарного хоккеиста
Легендарный советский хоккеист Валерий Харламов трагически погиб в автокатастрофе 40 лет назад. Его игрой восхищались во всем мире. В спорт он пришел в 14 лет, в тайне от родителей, а на большое поле вышел и прославился в составе ЦСКА.