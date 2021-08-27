https://ria.ru/20210827/kharlamov-1747593153.html

Сорок лет без Харламова: кадры игры легендарного хоккеиста

Сорок лет без Харламова: кадры игры легендарного хоккеиста - РИА Новости, 27.08.2021

Сорок лет без Харламова: кадры игры легендарного хоккеиста

Легендарный советский хоккеист Валерий Харламов трагически погиб в автокатастрофе 40 лет назад. Его игрой восхищались во всем мире. В спорт он пришел в 14 лет, в тайне от родителей, а на большое поле вышел и прославился в составе ЦСКА.

2021-08-27T19:59

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хоккей

валерий харламов

спорт

видео

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В роковой день, 27 августа, хоккеист с родными возвращался с дачи рано утром домой. Их автомобиль столкнулся с грузовиком. Все находившиеся в "Волге" Харламова получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сорок лет без Харламова: кадры игры легендарного хоккеиста Легендарный советский хоккеист Валерий Харламов трагически погиб в автокатастрофе 40 лет назад. Его игрой восхищались во всем мире. В спорт он пришел в 14 лет, в тайне от родителей, а на большое поле прославился в составе ЦСКА. В роковой день, 27 августа, хоккеист с родными возвращался с дачи рано утром домой. Их автомобиль столкнулся с грузовиком. Все находившиеся в "Волге" Харламова получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли на месте. 2021-08-27T19:59 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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