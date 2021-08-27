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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210827/innovatsiya-1747497366.html
На премии "Инновация-2021" объявили лауреата в главной номинации
На премии "Инновация-2021" объявили лауреата в главной номинации - РИА Новости, 27.08.2021
На премии "Инновация-2021" объявили лауреата в главной номинации
В Нижнем Новгороде на торжественной церемонии награждения премией в области современного искусства "Инновация-2021" назвали лауреата в ключевой категории... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T21:53
2021-08-27T21:53
культура
нижний новгород
выставки
новости культуры
третьяковская галерея
цвз манеж санкт-петербург
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Нижнем Новгороде на торжественной церемонии награждения премией в области современного искусства "Инновация-2021" назвали лауреата в ключевой категории "Проекта года". Победителем стал выставочный проект "Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России". Приз получили куратор – Юлия Аксенова; координатор – Елизавета Павлычева; продюсер – Анна Ялова. Смотр проходил в санкт-петербургском ЦВЗ "Манеж" с 14.02.2020 по 29.03.2020.Выставка "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" была посвящена одному из значимых художественных направлений 1960–1970-х. Проект представил историю развития отечественного кинетизма и проявил его связь с авангардистскими экспериментами начала XX века и актуальными художественными практиками.В четыре раздела — "Лаборатория зрения", "Лаборатория искусствометрии", "Лаборатория среды" и "Лаборатория синестезии" — вошли работы более ста художников и творческих коллективов. Экспозиция включала в себя все разнообразие форм и жанров кинетического искусства: мобили, самонапряженные конструкции, трансформирующиеся скульптуры, оптическую живопись, графику, коллаж, фотографии, фильмы, звуковые и световые инсталляции, интерактивные объекты, а также произведения художников русского авангарда и современных авторов — всего более 400 экспонатов из музейных собраний и частных коллекций. Позднее выставка с огромным успехом была показана в Москве в Третьяковской галерее.Художником года был назван Сергей Филатов с проектом "Сад ускользающих соноров: звуковая архитектура". Выставка проходила в Новосибирском государственном художественном музеи с 13.11.2020 по 17.01.2021Сергей Филатов — художник и музыкант, создатель музыкальных инструментов и звуковых скульптур. Исследует акустические свойства различных материалов — стекла, металлов, полимеров и многих других — и открывает новые принципы звукоизвлечения. Особое внимание уделяет не только конструкции и звучанию своих произведений, но и тому, как их чувствуют и воспринимают слушатели и зрители. Выставка "Сад ускользающих соноров: звуковая архитектура", подготовленная Новосибирским государственным художественным музеем и галереей "Триумф", объединила в тотальную саунд-инсталляцию реконструкции старых произведений художника и специально созданные звуковые скульптуры. Среди представленных на выставке работ была звуковая скульптура "Восходящий поток" (2019–2020) — резервуары с водой, в которых цепочки пузырьков создают звуковые текстуры, — и инсталляция "Параллельное касание" (2017) — авторский хрустальный метроном. Центральная работа на выставке — инсталляция "Сад ускользающих соноров" (2020) — представляла звуковой ландшафт, который генерировался в реальном времени за счет резонансов стальных листов.Премию "Инновацию" учредили в 2005 году, чтобы поддержать авторов, работающих в области современного искусства, и выявить важнейшие художественные достижения и привлечь к ним внимание широкой общественности.С 2019 года "Инновацию" проводит команда Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал) совместно с Правительством Нижегородской области.
https://ria.ru/20210827/polisskiy-1747546865.html
https://ria.ru/20210128/vystavka-1594814988.html
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нижний новгород, выставки, новости культуры, третьяковская галерея, цвз манеж санкт-петербург
21:53 27.08.2021
 

На премии "Инновация-2021" объявили лауреата в главной номинации

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВыставка "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" в Третьяковской галерее
Выставка Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Нижнем Новгороде на торжественной церемонии награждения премией в области современного искусства "Инновация-2021" назвали лауреата в ключевой категории "Проекта года".
Победителем стал выставочный проект "Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России". Приз получили куратор – Юлия Аксенова; координатор – Елизавета Павлычева; продюсер – Анна Ялова. Смотр проходил в санкт-петербургском ЦВЗ "Манеж" с 14.02.2020 по 29.03.2020.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРабота художника Вячеслава Колейчука "Мебиус-12" на выставке "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" в Третьяковской галерее в Москве.
Выставка Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России в Третьяковской галерее
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Работа художника Вячеслава Колейчука "Мебиус-12" на выставке "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор санкт-петербургского Манежа Павел Пригара, совладелец галереи "Триумф" Дмитрий Ханкин и кураторы на открытии выставки "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" в Третьяковской галерее в Москве.
Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор санкт-петербургского Манежа Павел Пригара, совладелец галереи Триумф Дмитрий Ханкин и кураторы на открытии выставки Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России в Третьяковской галерее в Москве.
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Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор санкт-петербургского Манежа Павел Пригара, совладелец галереи "Триумф" Дмитрий Ханкин и кураторы на открытии выставки "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" в Третьяковской галерее в Москве.
Выставка Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России в Третьяковской галерее
3 из 3
Посетительница на выставке "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3
Работа художника Вячеслава Колейчука "Мебиус-12" на выставке "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3
Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор санкт-петербургского Манежа Павел Пригара, совладелец галереи "Триумф" Дмитрий Ханкин и кураторы на открытии выставки "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3
Посетительница на выставке "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Выставка "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" была посвящена одному из значимых художественных направлений 1960–1970-х. Проект представил историю развития отечественного кинетизма и проявил его связь с авангардистскими экспериментами начала XX века и актуальными художественными практиками.

В четыре раздела — "Лаборатория зрения", "Лаборатория искусствометрии", "Лаборатория среды" и "Лаборатория синестезии" — вошли работы более ста художников и творческих коллективов.
Николай Полисский - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 20:20Культура
Николай Полисский стал лауреатом почетной премии "Инновация-2021"
Экспозиция включала в себя все разнообразие форм и жанров кинетического искусства: мобили, самонапряженные конструкции, трансформирующиеся скульптуры, оптическую живопись, графику, коллаж, фотографии, фильмы, звуковые и световые инсталляции, интерактивные объекты, а также произведения художников русского авангарда и современных авторов — всего более 400 экспонатов из музейных собраний и частных коллекций. Позднее выставка с огромным успехом была показана в Москве в Третьяковской галерее.
Художником года был назван Сергей Филатов с проектом "Сад ускользающих соноров: звуковая архитектура". Выставка проходила в Новосибирском государственном художественном музеи с 13.11.2020 по 17.01.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой организаторов выставки "Инновация"Сергей Филатов. Выставка "Сад ускользающих соноров: звуковая архитектура". Экспозиция на выставке "Инновация 2021"
Сергей Филатов. Выставка Сад ускользающих соноров: звуковая архитектура. Экспозиция на выставке Инновация 2021 - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой организаторов выставки "Инновация"
Сергей Филатов. Выставка "Сад ускользающих соноров: звуковая архитектура". Экспозиция на выставке "Инновация 2021"
Сергей Филатов — художник и музыкант, создатель музыкальных инструментов и звуковых скульптур. Исследует акустические свойства различных материалов — стекла, металлов, полимеров и многих других — и открывает новые принципы звукоизвлечения. Особое внимание уделяет не только конструкции и звучанию своих произведений, но и тому, как их чувствуют и воспринимают слушатели и зрители.
Выставка "Сад ускользающих соноров: звуковая архитектура", подготовленная Новосибирским государственным художественным музеем и галереей "Триумф", объединила в тотальную саунд-инсталляцию реконструкции старых произведений художника и специально созданные звуковые скульптуры. Среди представленных на выставке работ была звуковая скульптура "Восходящий поток" (2019–2020) — резервуары с водой, в которых цепочки пузырьков создают звуковые текстуры, — и инсталляция "Параллельное касание" (2017) — авторский хрустальный метроном. Центральная работа на выставке — инсталляция "Сад ускользающих соноров" (2020) — представляла звуковой ландшафт, который генерировался в реальном времени за счет резонансов стальных листов.
Премию "Инновацию" учредили в 2005 году, чтобы поддержать авторов, работающих в области современного искусства, и выявить важнейшие художественные достижения и привлечь к ним внимание широкой общественности.
С 2019 года "Инновацию" проводит команда Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал) совместно с Правительством Нижегородской области.
Работа художника Владимира Мартиросова Волна на выставке Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России в Третьяковской галерее в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 08:00Культура
Назад в будущее: уникальное кинетическое искусство в Третьяковке
 
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