https://ria.ru/20210827/innovatsiya-1747497366.html

На премии "Инновация-2021" объявили лауреата в главной номинации

На премии "Инновация-2021" объявили лауреата в главной номинации - РИА Новости, 27.08.2021

На премии "Инновация-2021" объявили лауреата в главной номинации

В Нижнем Новгороде на торжественной церемонии награждения премией в области современного искусства "Инновация-2021" назвали лауреата в ключевой категории... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T21:53

2021-08-27T21:53

2021-08-27T21:53

культура

нижний новгород

выставки

новости культуры

третьяковская галерея

цвз манеж санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594605723_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_1e900209a1dfc6e47674428c7d7bb706.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Нижнем Новгороде на торжественной церемонии награждения премией в области современного искусства "Инновация-2021" назвали лауреата в ключевой категории "Проекта года". Победителем стал выставочный проект "Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России". Приз получили куратор – Юлия Аксенова; координатор – Елизавета Павлычева; продюсер – Анна Ялова. Смотр проходил в санкт-петербургском ЦВЗ "Манеж" с 14.02.2020 по 29.03.2020.Выставка "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" была посвящена одному из значимых художественных направлений 1960–1970-х. Проект представил историю развития отечественного кинетизма и проявил его связь с авангардистскими экспериментами начала XX века и актуальными художественными практиками.В четыре раздела — "Лаборатория зрения", "Лаборатория искусствометрии", "Лаборатория среды" и "Лаборатория синестезии" — вошли работы более ста художников и творческих коллективов. Экспозиция включала в себя все разнообразие форм и жанров кинетического искусства: мобили, самонапряженные конструкции, трансформирующиеся скульптуры, оптическую живопись, графику, коллаж, фотографии, фильмы, звуковые и световые инсталляции, интерактивные объекты, а также произведения художников русского авангарда и современных авторов — всего более 400 экспонатов из музейных собраний и частных коллекций. Позднее выставка с огромным успехом была показана в Москве в Третьяковской галерее.Художником года был назван Сергей Филатов с проектом "Сад ускользающих соноров: звуковая архитектура". Выставка проходила в Новосибирском государственном художественном музеи с 13.11.2020 по 17.01.2021Сергей Филатов — художник и музыкант, создатель музыкальных инструментов и звуковых скульптур. Исследует акустические свойства различных материалов — стекла, металлов, полимеров и многих других — и открывает новые принципы звукоизвлечения. Особое внимание уделяет не только конструкции и звучанию своих произведений, но и тому, как их чувствуют и воспринимают слушатели и зрители. Выставка "Сад ускользающих соноров: звуковая архитектура", подготовленная Новосибирским государственным художественным музеем и галереей "Триумф", объединила в тотальную саунд-инсталляцию реконструкции старых произведений художника и специально созданные звуковые скульптуры. Среди представленных на выставке работ была звуковая скульптура "Восходящий поток" (2019–2020) — резервуары с водой, в которых цепочки пузырьков создают звуковые текстуры, — и инсталляция "Параллельное касание" (2017) — авторский хрустальный метроном. Центральная работа на выставке — инсталляция "Сад ускользающих соноров" (2020) — представляла звуковой ландшафт, который генерировался в реальном времени за счет резонансов стальных листов.Премию "Инновацию" учредили в 2005 году, чтобы поддержать авторов, работающих в области современного искусства, и выявить важнейшие художественные достижения и привлечь к ним внимание широкой общественности.С 2019 года "Инновацию" проводит команда Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал) совместно с Правительством Нижегородской области.

https://ria.ru/20210827/polisskiy-1747546865.html

https://ria.ru/20210128/vystavka-1594814988.html

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, выставки, новости культуры, третьяковская галерея, цвз манеж санкт-петербург