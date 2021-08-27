На премии "Инновация-2021" объявили лауреата в главной номинации
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВыставка "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" в Третьяковской галерее
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Нижнем Новгороде на торжественной церемонии награждения премией в области современного искусства "Инновация-2021" назвали лауреата в ключевой категории "Проекта года".
Победителем стал выставочный проект "Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России". Приз получили куратор – Юлия Аксенова; координатор – Елизавета Павлычева; продюсер – Анна Ялова. Смотр проходил в санкт-петербургском ЦВЗ "Манеж" с 14.02.2020 по 29.03.2020.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРабота художника Вячеслава Колейчука "Мебиус-12" на выставке "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" в Третьяковской галерее в Москве.
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Работа художника Вячеслава Колейчука "Мебиус-12" на выставке "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор санкт-петербургского Манежа Павел Пригара, совладелец галереи "Триумф" Дмитрий Ханкин и кураторы на открытии выставки "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" в Третьяковской галерее в Москве.
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Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор санкт-петербургского Манежа Павел Пригара, совладелец галереи "Триумф" Дмитрий Ханкин и кураторы на открытии выставки "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" в Третьяковской галерее в Москве.
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Посетительница на выставке "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" в Третьяковской галерее в Москве.
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Работа художника Вячеслава Колейчука "Мебиус-12" на выставке "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" в Третьяковской галерее в Москве.
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Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор санкт-петербургского Манежа Павел Пригара, совладелец галереи "Триумф" Дмитрий Ханкин и кураторы на открытии выставки "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" в Третьяковской галерее в Москве.
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Посетительница на выставке "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" в Третьяковской галерее в Москве.
Выставка "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" была посвящена одному из значимых художественных направлений 1960–1970-х. Проект представил историю развития отечественного кинетизма и проявил его связь с авангардистскими экспериментами начала XX века и актуальными художественными практиками.
В четыре раздела — "Лаборатория зрения", "Лаборатория искусствометрии", "Лаборатория среды" и "Лаборатория синестезии" — вошли работы более ста художников и творческих коллективов.
Экспозиция включала в себя все разнообразие форм и жанров кинетического искусства: мобили, самонапряженные конструкции, трансформирующиеся скульптуры, оптическую живопись, графику, коллаж, фотографии, фильмы, звуковые и световые инсталляции, интерактивные объекты, а также произведения художников русского авангарда и современных авторов — всего более 400 экспонатов из музейных собраний и частных коллекций. Позднее выставка с огромным успехом была показана в Москве в Третьяковской галерее.
Художником года был назван Сергей Филатов с проектом "Сад ускользающих соноров: звуковая архитектура". Выставка проходила в Новосибирском государственном художественном музеи с 13.11.2020 по 17.01.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой организаторов выставки "Инновация"Сергей Филатов. Выставка "Сад ускользающих соноров: звуковая архитектура". Экспозиция на выставке "Инновация 2021"
© Фото : предоставлено пресс-службой организаторов выставки "Инновация"
Сергей Филатов. Выставка "Сад ускользающих соноров: звуковая архитектура". Экспозиция на выставке "Инновация 2021"
Сергей Филатов — художник и музыкант, создатель музыкальных инструментов и звуковых скульптур. Исследует акустические свойства различных материалов — стекла, металлов, полимеров и многих других — и открывает новые принципы звукоизвлечения. Особое внимание уделяет не только конструкции и звучанию своих произведений, но и тому, как их чувствуют и воспринимают слушатели и зрители.
Выставка "Сад ускользающих соноров: звуковая архитектура", подготовленная Новосибирским государственным художественным музеем и галереей "Триумф", объединила в тотальную саунд-инсталляцию реконструкции старых произведений художника и специально созданные звуковые скульптуры. Среди представленных на выставке работ была звуковая скульптура "Восходящий поток" (2019–2020) — резервуары с водой, в которых цепочки пузырьков создают звуковые текстуры, — и инсталляция "Параллельное касание" (2017) — авторский хрустальный метроном. Центральная работа на выставке — инсталляция "Сад ускользающих соноров" (2020) — представляла звуковой ландшафт, который генерировался в реальном времени за счет резонансов стальных листов.
Премию "Инновацию" учредили в 2005 году, чтобы поддержать авторов, работающих в области современного искусства, и выявить важнейшие художественные достижения и привлечь к ним внимание широкой общественности.
С 2019 года "Инновацию" проводит команда Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал) совместно с Правительством Нижегородской области.