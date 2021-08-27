https://ria.ru/20210827/granty-1747591582.html

Фонду кино увеличат финансирование по поручению президента

Фонду кино увеличат финансирование по поручению президента - РИА Новости, 27.08.2021

Фонду кино увеличат финансирование по поручению президента

Грантовая поддержка креативных индустрий в РФ составит 35-40 миллиардов рублей, причём по поручению президента планируется увеличение финансирования Фонда кино, РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T19:48

2021-08-27T19:48

2021-08-27T19:48

культура

сергей кириенко

фонд кино

россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Грантовая поддержка креативных индустрий в РФ составит 35-40 миллиардов рублей, причём по поручению президента планируется увеличение финансирования Фонда кино, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Где-то 35-40 миллиардов рублей - это грантовая поддержка, которую государство даёт представителям креативных индустрий", - сказал Кириенко в ходе "Российской креативной недели".Так, по его словам, государственная поддержка оказывается на конкурсной основе, а не по решению государственных чиновников. По его данным, фонд президентских грантов получил 11 миллиардов рублей грантовой поддержки, фонд культурных инициатив - 3,5 миллиарда рублей в 2021 году, в 2022 будет выделено 8 миллиардов, институт развития интернета - 10 миллиардов рублей."Есть поручение президента о том, чтобы Фонду кино ещё добавить финансирования", - заключил Кириенко.Так, Кириенко добавил, что поддержка государства - это важнейшая вещь в реализации креативных индустрий, однако необходима была понятная для людей господдержка, поэтому власти восприняли это как "домашнее задание".

https://radiosputnik.ria.ru/20210609/muzyka-1736258226.html

россия

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сергей кириенко, фонд кино, россия