https://ria.ru/20210827/granty-1747591582.html
Фонду кино увеличат финансирование по поручению президента
Фонду кино увеличат финансирование по поручению президента - РИА Новости, 27.08.2021
Фонду кино увеличат финансирование по поручению президента
Грантовая поддержка креативных индустрий в РФ составит 35-40 миллиардов рублей, причём по поручению президента планируется увеличение финансирования Фонда кино, РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T19:48
2021-08-27T19:48
2021-08-27T19:48
культура
сергей кириенко
фонд кино
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Грантовая поддержка креативных индустрий в РФ составит 35-40 миллиардов рублей, причём по поручению президента планируется увеличение финансирования Фонда кино, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Где-то 35-40 миллиардов рублей - это грантовая поддержка, которую государство даёт представителям креативных индустрий", - сказал Кириенко в ходе "Российской креативной недели".Так, по его словам, государственная поддержка оказывается на конкурсной основе, а не по решению государственных чиновников. По его данным, фонд президентских грантов получил 11 миллиардов рублей грантовой поддержки, фонд культурных инициатив - 3,5 миллиарда рублей в 2021 году, в 2022 будет выделено 8 миллиардов, институт развития интернета - 10 миллиардов рублей."Есть поручение президента о том, чтобы Фонду кино ещё добавить финансирования", - заключил Кириенко.Так, Кириенко добавил, что поддержка государства - это важнейшая вещь в реализации креативных индустрий, однако необходима была понятная для людей господдержка, поэтому власти восприняли это как "домашнее задание".
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сергей кириенко, фонд кино, россия
Фонду кино увеличат финансирование по поручению президента
Кириенко: грантовая поддержка креативных индустрий составит 35-40 миллиардов рублей
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
Грантовая поддержка креативных индустрий в РФ
составит 35-40 миллиардов рублей, причём по поручению президента планируется увеличение финансирования Фонда кино
, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко
.
"Где-то 35-40 миллиардов рублей - это грантовая поддержка, которую государство даёт представителям креативных индустрий", - сказал Кириенко в ходе "Российской креативной недели".
Так, по его словам, государственная поддержка оказывается на конкурсной основе, а не по решению государственных чиновников. По его данным, фонд президентских грантов получил 11 миллиардов рублей грантовой поддержки, фонд культурных инициатив - 3,5 миллиарда рублей в 2021 году, в 2022 будет выделено 8 миллиардов, институт развития интернета - 10 миллиардов рублей.
"Есть поручение президента о том, чтобы Фонду кино ещё добавить финансирования", - заключил Кириенко.
Так, Кириенко добавил, что поддержка государства - это важнейшая вещь в реализации креативных индустрий, однако необходима была понятная для людей господдержка, поэтому власти восприняли это как "домашнее задание".