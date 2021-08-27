https://ria.ru/20210827/golikova-1747601057.html

Более 44 миллионов россиян привились от COVID-19

Более 44 миллионов россиян привились от COVID-19 - РИА Новости, 27.08.2021

Более 44 миллионов россиян привились от COVID-19

В России уже более 37 миллионов жителей полностью вакцинировались против COVID-19, первый компонент получили более 44 миллионов человек, сообщила журналистам... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T21:05

2021-08-27T21:05

2021-08-27T22:18

распространение коронавируса

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745365638_0:267:3166:2048_1920x0_80_0_0_da63b6a2dbcdeedd313ad8218ae329dc.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В России уже более 37 миллионов жителей полностью вакцинировались против COVID-19, первый компонент получили более 44 миллионов человек, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.При этом главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее на этой неделе заявил, что считает недостаточными темпы вакцинации. По словам специалиста, говорить о коллективном иммунитете пока нельзя, для этого прививку должны получить около 80 процентов населения.Вместе с этим заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов уверен, что вакцинация дает свои результаты, эпидемиологический процесс стабилизируется.Он уточнил, что эта фаза может занимать до полутора месяцев, после чего можно ожидать снижения заболеваемости. При этом прогнозировать что-то пока сложно, так как осень — сезон подъема респираторных инфекций и неизбежного проседания коллективного иммунитета, заключил специалист.

https://ria.ru/20210817/vaktsinatsiya-1746084400.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19