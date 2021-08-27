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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210827/golikova-1747601057.html
Более 44 миллионов россиян привились от COVID-19
Более 44 миллионов россиян привились от COVID-19 - РИА Новости, 27.08.2021
Более 44 миллионов россиян привились от COVID-19
В России уже более 37 миллионов жителей полностью вакцинировались против COVID-19, первый компонент получили более 44 миллионов человек, сообщила журналистам... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T21:05
2021-08-27T22:18
распространение коронавируса
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В России уже более 37 миллионов жителей полностью вакцинировались против COVID-19, первый компонент получили более 44 миллионов человек, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.При этом главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее на этой неделе заявил, что считает недостаточными темпы вакцинации. По словам специалиста, говорить о коллективном иммунитете пока нельзя, для этого прививку должны получить около 80 процентов населения.Вместе с этим заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов уверен, что вакцинация дает свои результаты, эпидемиологический процесс стабилизируется.Он уточнил, что эта фаза может занимать до полутора месяцев, после чего можно ожидать снижения заболеваемости. При этом прогнозировать что-то пока сложно, так как осень — сезон подъема респираторных инфекций и неизбежного проседания коллективного иммунитета, заключил специалист.
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татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
21:05 27.08.2021 (обновлено: 22:18 27.08.2021)
 
Более 44 миллионов россиян привились от COVID-19

Вице-премьер Голикова: первую прививку от COVID-19 сделали в России более 44 млн человек

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В России уже более 37 миллионов жителей полностью вакцинировались против COVID-19, первый компонент получили более 44 миллионов человек, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
При этом главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее на этой неделе заявил, что считает недостаточными темпы вакцинации. По словам специалиста, говорить о коллективном иммунитете пока нельзя, для этого прививку должны получить около 80 процентов населения.
Вместе с этим заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов уверен, что вакцинация дает свои результаты, эпидемиологический процесс стабилизируется.
Он уточнил, что эта фаза может занимать до полутора месяцев, после чего можно ожидать снижения заболеваемости. При этом прогнозировать что-то пока сложно, так как осень — сезон подъема респираторных инфекций и неизбежного проседания коллективного иммунитета, заключил специалист.
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