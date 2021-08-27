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"Газпром" рассказал о строительстве "Северного потока — 2"

"Газпром" рассказал о строительстве "Северного потока — 2" - РИА Новости, 27.08.2021

"Газпром" рассказал о строительстве "Северного потока — 2"

Строительство газопровода "Северный поток — 2" находится на финальной стадии, говорится в сообщении "Газпрома". РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T18:18

2021-08-27T18:18

2021-08-27T18:18

в мире

санкт-петербург

германия

владимир путин

газпром

алексей миллер

балтийское море

северный поток — 2

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Строительство газопровода "Северный поток — 2" находится на финальной стадии, говорится в сообщении "Газпрома".Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава австрийской OMV, одного из партнеров по проекту "Северный поток — 2", Райнер Зеле встретились в пятницу в Санкт-Петербурге. Они высоко оценили стратегическое сотрудничество компаний, обсудили взаимодействие по проекту освоения Южно-Русского месторождения."Отдельное внимание было уделено проекту "Северный поток — 2", который находится в финальной стадии реализации", - сказано в сообщении "Газпрома" в его Telegram-канале.Президент России Владимир Путин по итогам российско-германских переговоров 20 августа заявил, что до завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

https://ria.ru/20210827/potok-1747549118.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-08-27T18:18 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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