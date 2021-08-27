Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/gazoprovod-1747575995.html
"Газпром" рассказал о строительстве "Северного потока — 2"
"Газпром" рассказал о строительстве "Северного потока — 2" - РИА Новости, 27.08.2021
"Газпром" рассказал о строительстве "Северного потока — 2"
Строительство газопровода "Северный поток — 2" находится на финальной стадии, говорится в сообщении "Газпрома". РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T18:18
2021-08-27T18:18
в мире
санкт-петербург
германия
владимир путин
газпром
алексей миллер
балтийское море
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742279141_96:478:2887:2048_1920x0_80_0_0_aaeba12d5db9de0ad0fb28a1d9a4d141.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Строительство газопровода "Северный поток — 2" находится на финальной стадии, говорится в сообщении "Газпрома".Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава австрийской OMV, одного из партнеров по проекту "Северный поток — 2", Райнер Зеле встретились в пятницу в Санкт-Петербурге. Они высоко оценили стратегическое сотрудничество компаний, обсудили взаимодействие по проекту освоения Южно-Русского месторождения."Отдельное внимание было уделено проекту "Северный поток — 2", который находится в финальной стадии реализации", - сказано в сообщении "Газпрома" в его Telegram-канале.Президент России Владимир Путин по итогам российско-германских переговоров 20 августа заявил, что до завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
https://ria.ru/20210827/potok-1747549118.html
санкт-петербург
германия
балтийское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-08-27T18:18
true
PT1M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742279141_125:443:2264:2048_1920x0_80_0_0_bb6ccf9b7422181adc94241e6900cc8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, санкт-петербург, германия, владимир путин, газпром, алексей миллер, балтийское море, северный поток — 2, райнер зеле, россия
18:18 27.08.2021
 
"Газпром" рассказал о строительстве "Северного потока — 2"

"Газпром": строительство "Северного потока — 2" находится на финальной стадии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Строительство газопровода "Северный поток — 2" находится на финальной стадии, говорится в сообщении "Газпрома".
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава австрийской OMV, одного из партнеров по проекту "Северный поток — 2", Райнер Зеле встретились в пятницу в Санкт-Петербурге. Они высоко оценили стратегическое сотрудничество компаний, обсудили взаимодействие по проекту освоения Южно-Русского месторождения.
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 16:17
В Европе предложили "Газпрому" продать "Северный поток — 2"
"Отдельное внимание было уделено проекту "Северный поток — 2", который находится в финальной стадии реализации", - сказано в сообщении "Газпрома" в его Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин по итогам российско-германских переговоров 20 августа заявил, что до завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
 
В миреСанкт-ПетербургГерманияВладимир ПутинГазпромАлексей МиллерБалтийское мореСеверный поток — 2Райнер ЗелеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
02:12МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
Лента новостейМолния