https://ria.ru/20210827/fap-1747558529.html

В Ярославской области построят восемь ФАПов

В Ярославской области построят восемь ФАПов - РИА Новости, 27.08.2021

В Ярославской области построят восемь ФАПов

Восемь фельдшерско-акушерских пунктов и врачебную амбулаторию планируют построить в Ярославской области до конца 2021 года, заявил губернатор региона Дмитрий... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T16:54

2021-08-27T16:54

2021-08-27T16:54

ярославская область

общество

ярославская область

ростовский район

ростов

дмитрий миронов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Восемь фельдшерско-акушерских пунктов и врачебную амбулаторию планируют построить в Ярославской области до конца 2021 года, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов."В 2021 году в рамках программы модернизации первичного звена системы здравоохранения планируем построить 8 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебную амбулаторию в Даниловском, Некрасовском, Гаврилов-Ямском, Угличском и Ростовском районах", - написал глава региона на своей странице в социальной сети Facebook.По его словам, в ближайшее время начнутся работы по установке модульного ФАПа в деревне Михайловское Ростовского района. Старое здание сгорело весной прошлого года. Сейчас местных жителей и соседей из ближайших населенных пунктов обслуживают специалисты мобильного ФАПа и врачи в Ростове.По данным правительства Ярославской области, стоимость проекта в Ростовском районе – более 5 миллионов рублей. Ростовская ЦРБ уже разместила на электронной площадке документацию на приобретение и монтаж конструкции. Как только будет заключен контракт, в течение 30 дней начнутся работы по установке объекта. Новый ФАП будет типовым, отапливаемым, с сантехнической разводкой. Его оснастят электрокардиографом, кольпоскопом, дефибриллятором, рециркулятором, спирографом, холодильником, стерилизатором, ингалятором, гинекологическим креслом. По словам главврача Ростовской ЦРБ Натальи Овечкиной, фельдшер уже готов работать в новом ФАПе, так что кадровый вопрос не стоит."Фельдшер ФАПа может провести осмотр, измерить давление, уровень сахара в крови, провести вакцинацию и оказать медпомощь, а в случае необходимости – доставить больного в лечебное учреждение. Помогать в доставке будут и автомобили, которые тоже поступают в регион в рамках программы. Всего в этом году будут заключены контракты на поставку 129 автомобилей для 18 медучреждений", - подчеркнул Дмитрий Миронов.

https://ria.ru/20210824/turizm-1747021003.html

https://ria.ru/20210819/yaroslavl-1746421425.html

ярославская область

ростовский район

ростов

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общество, ярославская область, ростовский район, ростов, дмитрий миронов