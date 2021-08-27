Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/dostizheniya-1747497933.html
В Госдуме назвали слова Зеленского о его достижениях враньем
В Госдуме назвали слова Зеленского о его достижениях враньем - РИА Новости, 27.08.2021
В Госдуме назвали слова Зеленского о его достижениях враньем
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о его достижениях на посту, назвав это заявление напыщенной речью... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T12:57
2021-08-27T12:57
в мире
украина
владимир зеленский
госдума рф
северный поток
донбасс
руслан бальбек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_d60a642932b7d882d13f8fef59e08bf7.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о его достижениях на посту, назвав это заявление напыщенной речью со ставкой на вранье.Ранее Зеленский рассказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" о своих достижениях на посту главы государства. Одним из них он считает движение страны в сторону субъектности. Второе достижение, по его мнению, — это развитие инфраструктуры. Еще одним своим достижением он назвал то, что Украина обладает "одной из самых мощных на сегодня армий в Европе". При этом украинский лидер подчеркнул, что "еще не закончил" деятельность на своем посту."Напыщенная речь и, как всегда, с главной ставкой на вранье. О каком уважении к Украине идёт речь, если несмотря на все её вопли, ей дали пощёчину с "Северным потоком", причём, не Россия, а украинские друзья-европейцы. А статус страны-попрошайки при Зеленском только укрепился. Про инфраструктуру опять соловьем заливается Зеленский - крымчане, возвращаясь из поездок по Украине, говорят, что там дороги из дремучих 70-х и инфраструктура такая же. Ну а то, что касается армии - тут Зеленский сильно дал маху", - сказал Бальбек РИА Новости.По мнению депутата, "одно дело обстреливать гражданское население Донбасса, и совсем другое - потягаться с высоко технологичной армией, способной в сжатые сроки нанести массированные удары по всем центрам управления противника"."Президент - невежда, это уже для Украины стало традицией, а, впрочем, чего мы могли ждать от оголтелых путчистов", - добавил Бальбек.
https://ria.ru/20210827/diletanty-1747473549.html
https://ria.ru/20210825/zelenskiy-1747196058.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7783e2083ab6c4462a14017c217bd1a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, госдума рф, северный поток, донбасс, руслан бальбек
12:57 27.08.2021
 
В Госдуме назвали слова Зеленского о его достижениях враньем

Депутат Госдумы Бальбек назвал слова Зеленского о достижениях напыщенной речью со ставкой на вранье

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о его достижениях на посту, назвав это заявление напыщенной речью со ставкой на вранье.
Ранее Зеленский рассказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" о своих достижениях на посту главы государства. Одним из них он считает движение страны в сторону субъектности. Второе достижение, по его мнению, — это развитие инфраструктуры. Еще одним своим достижением он назвал то, что Украина обладает "одной из самых мощных на сегодня армий в Европе". При этом украинский лидер подчеркнул, что "еще не закончил" деятельность на своем посту.
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 11:13
Порошенко назвал команду Зеленского "зелеными дилетантами"
"Напыщенная речь и, как всегда, с главной ставкой на вранье. О каком уважении к Украине идёт речь, если несмотря на все её вопли, ей дали пощёчину с "Северным потоком", причём, не Россия, а украинские друзья-европейцы. А статус страны-попрошайки при Зеленском только укрепился. Про инфраструктуру опять соловьем заливается Зеленский - крымчане, возвращаясь из поездок по Украине, говорят, что там дороги из дремучих 70-х и инфраструктура такая же. Ну а то, что касается армии - тут Зеленский сильно дал маху", - сказал Бальбек РИА Новости.
По мнению депутата, "одно дело обстреливать гражданское население Донбасса, и совсем другое - потягаться с высоко технологичной армией, способной в сжатые сроки нанести массированные удары по всем центрам управления противника".
"Президент - невежда, это уже для Украины стало традицией, а, впрочем, чего мы могли ждать от оголтелых путчистов", - добавил Бальбек.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 14:44
"Звезда Украины померкла": Зеленскому предрекли провал визита в США
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийГосдума РФСеверный потокДонбассРуслан Бальбек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
02:12МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
Лента новостейМолния