В Госдуме назвали слова Зеленского о его достижениях враньем
Депутат Госдумы Бальбек назвал слова Зеленского о достижениях напыщенной речью со ставкой на вранье
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о его достижениях на посту, назвав это заявление напыщенной речью со ставкой на вранье.
Ранее Зеленский рассказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" о своих достижениях на посту главы государства. Одним из них он считает движение страны в сторону субъектности. Второе достижение, по его мнению, — это развитие инфраструктуры. Еще одним своим достижением он назвал то, что Украина обладает "одной из самых мощных на сегодня армий в Европе". При этом украинский лидер подчеркнул, что "еще не закончил" деятельность на своем посту.
"Напыщенная речь и, как всегда, с главной ставкой на вранье. О каком уважении к Украине идёт речь, если несмотря на все её вопли, ей дали пощёчину с "Северным потоком", причём, не Россия, а украинские друзья-европейцы. А статус страны-попрошайки при Зеленском только укрепился. Про инфраструктуру опять соловьем заливается Зеленский - крымчане, возвращаясь из поездок по Украине, говорят, что там дороги из дремучих 70-х и инфраструктура такая же. Ну а то, что касается армии - тут Зеленский сильно дал маху", - сказал Бальбек РИА Новости.
По мнению депутата, "одно дело обстреливать гражданское население Донбасса, и совсем другое - потягаться с высоко технологичной армией, способной в сжатые сроки нанести массированные удары по всем центрам управления противника".
"Президент - невежда, это уже для Украины стало традицией, а, впрочем, чего мы могли ждать от оголтелых путчистов", - добавил Бальбек.
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