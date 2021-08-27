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Больницы в Подмосковье получат новые аппараты УЗИ до конца сентября
Больницы в Подмосковье получат новые аппараты УЗИ до конца сентября - РИА Новости, 27.08.2021
Больницы в Подмосковье получат новые аппараты УЗИ до конца сентября
Больницы Московской области получат 69 новых аппаратов УЗИ до конца сентября. Техникой оснастят 36 медицинских учреждений. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T16:39
2021-08-27T16:39
2021-08-27T16:39
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Больницы Московской области получат 69 новых аппаратов УЗИ до конца сентября. Техникой оснастят 36 медицинских учреждений. Об этом сообщил телеканал "360".Наш приоритет по развитию здравоохранения в Подмосковье – повышение качества и доступности помощи", – отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.Она пояснила, что с помощью нового оборудования медики смогут более эффективно диагностировать болезни сердца, сосудов, репродуктивной системы и другие. Следующая задача, по словам министра, – сокращение сроков ожидания необходимых осмотров."От качества диагностических исследований зависит точность постановки диагноза и начало своевременного лечения", – отметила Стригункова.Аппаратуру установят в больницах в Дедовске, Истре, Королеве и других городах МО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости.
Больницы Московской области получат 69 новых аппаратов УЗИ до конца сентября. Техникой оснастят 36 медицинских учреждений. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Наш приоритет по развитию здравоохранения в Подмосковье – повышение качества и доступности помощи", – отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Она пояснила, что с помощью нового оборудования медики смогут более эффективно диагностировать болезни сердца, сосудов, репродуктивной системы и другие. Следующая задача, по словам министра, – сокращение сроков ожидания необходимых осмотров.
"От качества диагностических исследований зависит точность постановки диагноза и начало своевременного лечения", – отметила Стригункова.
Аппаратуру установят в больницах в Дедовске, Истре, Королеве и других городах МО.