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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20210827/blagoustroystvo-1747482961.html
Три белгородских проекта по благоустройству признали лучшими в России
Три белгородских проекта по благоустройству признали лучшими в России - РИА Новости, 27.08.2021
Три белгородских проекта по благоустройству признали лучшими в России
Три проекта по благоустройству, представленные Белгородской областью, признаны лучшими во всероссийском конкурсе комфортной городской среды, сообщает... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T11:55
2021-08-27T11:55
белгородская область
общество
губкинский
шебекино
белгородская область
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Три проекта по благоустройству, представленные Белгородской областью, признаны лучшими во всероссийском конкурсе комфортной городской среды, сообщает правительство региона.Итоги подвели в Минстрое России в рамках форума "Среда для жизни: город и вода". Всего на конкурс поступило 307 заявок из 73 субъектов РФ, которые затем прошли отбор экспертов в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, охраны культурного наследия и археологии. В финал вышли 160 претендентов."И в Белгородской области сразу три победителя! Для сравнения – в прошлые годы было только по одному. Все объекты завершим уже в следующем году", – отметил глава региона Вячеслав Гладков.По данным областного правительства, Губкинский, Шебекинский городские округа и Корочанский район получат федеральные гранты на благоустройство общественных пространств. Суммы разные, в зависимости от населения города: 80, 70 и 50 миллионов рублей соответственно. Согласно условиям конкурса, в благоустройство направят и деньги инвесторов.Как информируют областные власти, в Губкине создадут прибрежную рекреационную зону малой реки Теплый Колодезь. Здесь обустроят ландшафтный террасированный склон, открытую сцену, павильон парковой рекреационной зоны, по береговой линии проложат прогулочную эко-тропу, разместят несколько оригинальных мостов.В Шебекино благоустроят центральную площадь. Это будет современное место отдыха с садами, тематическими аллеями, амфитеатром для кинопоказов, инсталляциями, детской интерактивной зоной и сухим фонтаном.В Короче преобразят парк "Молодежный". Там построят сеть пешеходных дорожек, обустроят спуск к воде для рыбаков, установят скамейки, урны, велопарковки, сделают освещение, добавят клумб и озеленения.Всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды включен в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Конкурс проводится по поручению президента России с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Белгородская область принимает участие в конкурсе уже пятый год и побеждает четвертый раз подряд.
https://ria.ru/20210825/oborudovanie-1747150350.html
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общество, губкинский, шебекино, белгородская область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия, вячеслав гладков
11:55 27.08.2021
 
Три белгородских проекта по благоустройству признали лучшими в России

Три проекта по благоустройству, представленные Белгородской областью, признали лучшими в России

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Три проекта по благоустройству, представленные Белгородской областью, признаны лучшими во всероссийском конкурсе комфортной городской среды, сообщает правительство региона.
Итоги подвели в Минстрое России в рамках форума "Среда для жизни: город и вода". Всего на конкурс поступило 307 заявок из 73 субъектов РФ, которые затем прошли отбор экспертов в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, охраны культурного наследия и археологии. В финал вышли 160 претендентов.
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"И в Белгородской области сразу три победителя! Для сравнения – в прошлые годы было только по одному. Все объекты завершим уже в следующем году", – отметил глава региона Вячеслав Гладков.
По данным областного правительства, Губкинский, Шебекинский городские округа и Корочанский район получат федеральные гранты на благоустройство общественных пространств. Суммы разные, в зависимости от населения города: 80, 70 и 50 миллионов рублей соответственно. Согласно условиям конкурса, в благоустройство направят и деньги инвесторов.
Как информируют областные власти, в Губкине создадут прибрежную рекреационную зону малой реки Теплый Колодезь. Здесь обустроят ландшафтный террасированный склон, открытую сцену, павильон парковой рекреационной зоны, по береговой линии проложат прогулочную эко-тропу, разместят несколько оригинальных мостов.
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В Шебекино благоустроят центральную площадь. Это будет современное место отдыха с садами, тематическими аллеями, амфитеатром для кинопоказов, инсталляциями, детской интерактивной зоной и сухим фонтаном.
В Короче преобразят парк "Молодежный". Там построят сеть пешеходных дорожек, обустроят спуск к воде для рыбаков, установят скамейки, урны, велопарковки, сделают освещение, добавят клумб и озеленения.
Всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды включен в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Конкурс проводится по поручению президента России с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Белгородская область принимает участие в конкурсе уже пятый год и побеждает четвертый раз подряд.
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Белгородская областьОбществоГубкинскийШебекиноБелгородская областьМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)РоссияВячеслав Гладков
 
 
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