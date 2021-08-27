Три белгородских проекта по благоустройству признали лучшими в России
Три проекта по благоустройству, представленные Белгородской областью, признали лучшими в России
БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Три проекта по благоустройству, представленные Белгородской областью, признаны лучшими во всероссийском конкурсе комфортной городской среды, сообщает правительство региона.
Итоги подвели в Минстрое России в рамках форума "Среда для жизни: город и вода". Всего на конкурс поступило 307 заявок из 73 субъектов РФ, которые затем прошли отбор экспертов в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, охраны культурного наследия и археологии. В финал вышли 160 претендентов.
"И в Белгородской области сразу три победителя! Для сравнения – в прошлые годы было только по одному. Все объекты завершим уже в следующем году", – отметил глава региона Вячеслав Гладков.
По данным областного правительства, Губкинский, Шебекинский городские округа и Корочанский район получат федеральные гранты на благоустройство общественных пространств. Суммы разные, в зависимости от населения города: 80, 70 и 50 миллионов рублей соответственно. Согласно условиям конкурса, в благоустройство направят и деньги инвесторов.
Как информируют областные власти, в Губкине создадут прибрежную рекреационную зону малой реки Теплый Колодезь. Здесь обустроят ландшафтный террасированный склон, открытую сцену, павильон парковой рекреационной зоны, по береговой линии проложат прогулочную эко-тропу, разместят несколько оригинальных мостов.
В Шебекино благоустроят центральную площадь. Это будет современное место отдыха с садами, тематическими аллеями, амфитеатром для кинопоказов, инсталляциями, детской интерактивной зоной и сухим фонтаном.
В Короче преобразят парк "Молодежный". Там построят сеть пешеходных дорожек, обустроят спуск к воде для рыбаков, установят скамейки, урны, велопарковки, сделают освещение, добавят клумб и озеленения.
Всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды включен в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Конкурс проводится по поручению президента России с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Белгородская область принимает участие в конкурсе уже пятый год и побеждает четвертый раз подряд.