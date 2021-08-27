https://ria.ru/20210827/bezhentsy-1747574158.html

США увеличат число мест для беженцев из Афганистана

США увеличат число мест для беженцев из Афганистана - РИА Новости, 27.08.2021

США увеличат число мест для беженцев из Афганистана

США увеличат до 50 тысяч число мест для афганских беженцев на своей территории и выделят под их размещение еще три военные базы, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T18:02

2021-08-27T18:02

2021-08-27T20:22

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. США увеличат до 50 тысяч число мест для афганских беженцев на своей территории и выделят под их размещение еще три военные базы, сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Министерство обороны может объявить, что база морской пехоты Куантико, штат Вирджиния, Форт-Пикетт, штат Вирджиния, и авиабаза Холоман, штат Нью-Мексико, получили приказ оказать поддержку операции США по эвакуации афганских претендентов на специальные иммиграционные визы, членов их семей и иных представителей групп риска", - сказал Кирби.Ранее принимать беженцев численностью до 22 тысяч человек США готовились на четырех военных базах."Министерство обороны продолжит оказывать содействие госдепартаменту во временном расселении... в США до 50 тысяч (афганцев)", - добавил Кирби.По его словам, в США уже прибыли почти семь тысяч афганских беженцев, которые сейчас проходят процедуру оформления документов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/lavrov-1747544672.html

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша