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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210827/bezhentsy-1747574158.html
США увеличат число мест для беженцев из Афганистана
США увеличат число мест для беженцев из Афганистана - РИА Новости, 27.08.2021
США увеличат число мест для беженцев из Афганистана
США увеличат до 50 тысяч число мест для афганских беженцев на своей территории и выделят под их размещение еще три военные базы, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T18:02
2021-08-27T20:22
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. США увеличат до 50 тысяч число мест для афганских беженцев на своей территории и выделят под их размещение еще три военные базы, сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Министерство обороны может объявить, что база морской пехоты Куантико, штат Вирджиния, Форт-Пикетт, штат Вирджиния, и авиабаза Холоман, штат Нью-Мексико, получили приказ оказать поддержку операции США по эвакуации афганских претендентов на специальные иммиграционные визы, членов их семей и иных представителей групп риска", - сказал Кирби.Ранее принимать беженцев численностью до 22 тысяч человек США готовились на четырех военных базах."Министерство обороны продолжит оказывать содействие госдепартаменту во временном расселении... в США до 50 тысяч (афганцев)", - добавил Кирби.По его словам, в США уже прибыли почти семь тысяч афганских беженцев, которые сейчас проходят процедуру оформления документов.
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в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша
18:02 27.08.2021 (обновлено: 20:22 27.08.2021)
 
США увеличат число мест для беженцев из Афганистана

США увеличат число мест для беженцев из Афганистана на военных базах до 50 тысяч

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. США увеличат до 50 тысяч число мест для афганских беженцев на своей территории и выделят под их размещение еще три военные базы, сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Министерство обороны может объявить, что база морской пехоты Куантико, штат Вирджиния, Форт-Пикетт, штат Вирджиния, и авиабаза Холоман, штат Нью-Мексико, получили приказ оказать поддержку операции США по эвакуации афганских претендентов на специальные иммиграционные визы, членов их семей и иных представителей групп риска", - сказал Кирби.
Ранее принимать беженцев численностью до 22 тысяч человек США готовились на четырех военных базах.
"Министерство обороны продолжит оказывать содействие госдепартаменту во временном расселении... в США до 50 тысяч (афганцев)", - добавил Кирби.
По его словам, в США уже прибыли почти семь тысяч афганских беженцев, которые сейчас проходят процедуру оформления документов.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанМинистерство обороны США
 
 
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