https://ria.ru/20210827/balashikha-1747584247.html
Новый детский сад откроется в Балашихе 1 сентября
Новый детский сад откроется в Балашихе 1 сентября - РИА Новости, 27.08.2021
Новый детский сад откроется в Балашихе 1 сентября
Новый мини-детсад появится в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе 1 сентября. В саду откроются четыре группы для детей от двух до семи лет. Работать там будут РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T19:05
2021-08-27T19:05
2021-08-27T19:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
железнодорожный
балашиха
игорь брынцалов
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Новый мини-детсад появится в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе 1 сентября. В саду откроются четыре группы для детей от двух до семи лет. Работать там будут 11 воспитателей, сообщил телеканал "360".Детский сад откроется в жилом комплексе "Столичный" и будет являться филиалом детского сада № 56 "Колибри", его строительство профинансирует инвестор. Готовность учреждения к открытию проверили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров."Программу строительства детских мини-садов в Московской области запустили для сокращения очереди в дошкольные учреждения. И она дает положительные результаты", — рассказал Брынцалов.Также он добавил, что в текущем году в микрорайоне Железнодорожный будет создана тысяча дополнительных мест для детей."Это позволит снять определенную напряженность. Конечно, мы не останавливаемся на мини-садиках. За последние годы построили 13 больших детских садов", — объяснил Брынцалов.Он добавил, что в ближайшие пять лет появится еще 15 учреждений.
https://ria.ru/20210714/odintsovo-1741194245.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), железнодорожный, балашиха, игорь брынцалов
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости.
Новый мини-детсад появится в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе 1 сентября. В саду откроются четыре группы для детей от двух до семи лет. Работать там будут 11 воспитателей, сообщил телеканал "360"
.
Детский сад откроется в жилом комплексе "Столичный" и будет являться филиалом детского сада № 56 "Колибри", его строительство профинансирует инвестор. Готовность учреждения к открытию проверили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров.
"Программу строительства детских мини-садов в Московской области запустили для сокращения очереди в дошкольные учреждения. И она дает положительные результаты", — рассказал Брынцалов.
Также он добавил, что в текущем году в микрорайоне Железнодорожный будет создана тысяча дополнительных мест для детей.
"Это позволит снять определенную напряженность. Конечно, мы не останавливаемся на мини-садиках. За последние годы построили 13 больших детских садов", — объяснил Брынцалов.
Он добавил, что в ближайшие пять лет появится еще 15 учреждений.