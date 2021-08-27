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Эксперты дали советы, как правильно путешествовать в автофургоне
Эксперты дали советы, как правильно путешествовать в автофургоне - РИА Новости, 27.08.2021
Эксперты дали советы, как правильно путешествовать в автофургоне
Туристические трейлеры набирают все большую популярность в последнее время. Эксперты собрали рекомендации для авто-путешественников, которые помогут избежать... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:33
2021-08-27T17:33
2021-08-27T17:33
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Туристические трейлеры набирают все большую популярность в последнее время. Эксперты собрали рекомендации для авто-путешественников, которые помогут избежать неприятных ситуаций в дороге, сообщает портал Travel Daily News."Единственный способ обеспечить веселое дорожное приключение — хорошо спланировать его, — пишет издание. — Вы же не хотите застрять в глуши из-за того, что у вас лопнула шина, разрядился аккумулятор или закончился бензин?"В первую очередь, нужно подготовить автомобиль к поездке и проверить его техническое состояние: убедиться, что в бачке достаточно масла, шины накачены и не изношены, а тормоза — в хорошем рабочем состоянии. Кроме того, эксперты советуют осмотреть интерьер дома на колесах и убедиться, что все предметы надежно закреплены.Также путешественникам рекомендуется заранее задуматься о собственном комфорте."Поскольку фургон будет вашим домом в течение следующих нескольких дней или недель, вы должны сделать его комфортным для вас и вашей семьи, — говорят специалисты. — Подумайте и о таких мелочах, как ультрамягкие пледы, контейнеры для хранения и подушки.Не менее важно, по словам экспертов, заранее проложить маршрут, скачать необходимые карты и приложения, составить план развлечений, ознакомиться с расположением заправок на пути. А еще — собрать необходимые для поездки вещи: предметы первой помощи (бинты, лекарства), кухонные и туалетные принадлежности, чистящие средства, еду и напитки, инструменты и гаджеты (GPS-навигатор, зарядные устройства, походные фонарики, удлинитель)."Прежде чем отправиться в путь, составьте плейлист или загрузите аудиокниги и подкасты для прослушивания. Если у вас есть дети, убедитесь, что у них достаточно игрушек, книг и раскрасок", — рекомендуют эксперты.Во время поездки туристам советуют делать регулярные остановки, чтобы отдохнуть, перекусить, насладиться мороженым или сфотографироваться.
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отдых, еда, авто, новости - туризм, туристы, маршруты, дети
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.
Туристические трейлеры набирают все большую популярность в последнее время. Эксперты собрали рекомендации для авто-путешественников, которые помогут избежать неприятных ситуаций в дороге, сообщает
портал Travel Daily News.
"Единственный способ обеспечить веселое дорожное приключение — хорошо спланировать его, — пишет издание. — Вы же не хотите застрять в глуши из-за того, что у вас лопнула шина, разрядился аккумулятор или закончился бензин?"
В первую очередь, нужно подготовить автомобиль к поездке и проверить его техническое состояние: убедиться, что в бачке достаточно масла, шины накачены и не изношены, а тормоза — в хорошем рабочем состоянии. Кроме того, эксперты советуют осмотреть интерьер дома на колесах и убедиться, что все предметы надежно закреплены.
Также путешественникам рекомендуется заранее задуматься о собственном комфорте.
"Поскольку фургон будет вашим домом в течение следующих нескольких дней или недель, вы должны сделать его комфортным для вас и вашей семьи, — говорят специалисты. — Подумайте и о таких мелочах, как ультрамягкие пледы, контейнеры для хранения и подушки.
Не менее важно, по словам экспертов, заранее проложить маршрут, скачать необходимые карты и приложения, составить план развлечений, ознакомиться с расположением заправок на пути. А еще — собрать необходимые для поездки вещи: предметы первой помощи (бинты, лекарства), кухонные и туалетные принадлежности, чистящие средства, еду и напитки, инструменты и гаджеты (GPS-навигатор, зарядные устройства, походные фонарики, удлинитель).
"Прежде чем отправиться в путь, составьте плейлист или загрузите аудиокниги и подкасты для прослушивания. Если у вас есть дети, убедитесь, что у них достаточно игрушек, книг и раскрасок", — рекомендуют эксперты.
Во время поездки туристам советуют делать регулярные остановки, чтобы отдохнуть, перекусить, насладиться мороженым или сфотографироваться.