https://ria.ru/20210827/avtofurgon-1747479226.html

Эксперты дали советы, как правильно путешествовать в автофургоне

Эксперты дали советы, как правильно путешествовать в автофургоне - РИА Новости, 27.08.2021

Эксперты дали советы, как правильно путешествовать в автофургоне

Туристические трейлеры набирают все большую популярность в последнее время. Эксперты собрали рекомендации для авто-путешественников, которые помогут избежать... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T17:33

2021-08-27T17:33

2021-08-27T17:33

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Туристические трейлеры набирают все большую популярность в последнее время. Эксперты собрали рекомендации для авто-путешественников, которые помогут избежать неприятных ситуаций в дороге, сообщает портал Travel Daily News."Единственный способ обеспечить веселое дорожное приключение — хорошо спланировать его, — пишет издание. — Вы же не хотите застрять в глуши из-за того, что у вас лопнула шина, разрядился аккумулятор или закончился бензин?"В первую очередь, нужно подготовить автомобиль к поездке и проверить его техническое состояние: убедиться, что в бачке достаточно масла, шины накачены и не изношены, а тормоза — в хорошем рабочем состоянии. Кроме того, эксперты советуют осмотреть интерьер дома на колесах и убедиться, что все предметы надежно закреплены.Также путешественникам рекомендуется заранее задуматься о собственном комфорте."Поскольку фургон будет вашим домом в течение следующих нескольких дней или недель, вы должны сделать его комфортным для вас и вашей семьи, — говорят специалисты. — Подумайте и о таких мелочах, как ультрамягкие пледы, контейнеры для хранения и подушки.Не менее важно, по словам экспертов, заранее проложить маршрут, скачать необходимые карты и приложения, составить план развлечений, ознакомиться с расположением заправок на пути. А еще — собрать необходимые для поездки вещи: предметы первой помощи (бинты, лекарства), кухонные и туалетные принадлежности, чистящие средства, еду и напитки, инструменты и гаджеты (GPS-навигатор, зарядные устройства, походные фонарики, удлинитель)."Прежде чем отправиться в путь, составьте плейлист или загрузите аудиокниги и подкасты для прослушивания. Если у вас есть дети, убедитесь, что у них достаточно игрушек, книг и раскрасок", — рекомендуют эксперты.Во время поездки туристам советуют делать регулярные остановки, чтобы отдохнуть, перекусить, насладиться мороженым или сфотографироваться.

https://ria.ru/20210824/krym-1746875650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, еда, авто, новости - туризм, туристы, маршруты, дети