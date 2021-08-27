Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210827/aviasoobschenie-1747439819.html
Россия увеличивает количество рейсов на египетские курорты
Россия увеличивает количество рейсов на египетские курорты - РИА Новости, 27.08.2021
Россия увеличивает количество рейсов на египетские курорты
Россия с пятницы увеличивает количество рейсов на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T00:16
2021-08-27T00:16
туризм
в мире
египет
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151849/58/1518495849_0:139:2661:1635_1920x0_80_0_0_52596d89a28ab8cf37c0fe2c011dd475.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия с пятницы увеличивает количество рейсов на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх.Количичество рейсов из Москвы увеличивается с 5 до 15 в неделю на каждом маршруте. Кроме того, разрешаются полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из 41 регионального аэропорта России с частотой 1 рейс в неделю в каждый город.Росавиация ранее выдала допуски на полеты по этим направлениям ряду авиакомпаний: "Аэрофлоту", "Победе", "России", S7, Smartavia, "Уральским авиалиниям", Nordwind, Azur Air, "Ямалу", "Азимуту", Red Wings, Nord Star, Royal Flight и iFly.Россия возобновила авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа с частотой 5 рейсов в неделю на каждом из маршрутов. Разрешение на выполнение этих рейсов получила авиакомпания "Россия". С этой же даты регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх начала выполнять авиакомпания Egypt Air.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились.В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
https://ria.ru/20210825/mavrikiy-1747145065.html
https://ria.ru/20210826/praga-1747341248.html
египет
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151849/58/1518495849_148:0:2512:1773_1920x0_80_0_0_86f5332caea81635f38d7b771aa259d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, египет, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
00:16 27.08.2021
 
Россия увеличивает количество рейсов на египетские курорты

Россия с пятницы увеличивает количество рейсов на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании EgyptAir в аэропорту "Домодедово"
Самолет авиакомпании EgyptAir в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия с пятницы увеличивает количество рейсов на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх.
Количичество рейсов из Москвы увеличивается с 5 до 15 в неделю на каждом маршруте. Кроме того, разрешаются полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из 41 регионального аэропорта России с частотой 1 рейс в неделю в каждый город.
Побережье, на котором обосновался отель Trou aux Biches Resort & Spa - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 12:03Туризм
Привитым туристам станет проще попасть на Маврикий
Росавиация ранее выдала допуски на полеты по этим направлениям ряду авиакомпаний: "Аэрофлоту", "Победе", "России", S7, Smartavia, "Уральским авиалиниям", Nordwind, Azur Air, "Ямалу", "Азимуту", Red Wings, Nord Star, Royal Flight и iFly.
Россия возобновила авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа с частотой 5 рейсов в неделю на каждом из маршрутов. Разрешение на выполнение этих рейсов получила авиакомпания "Россия". С этой же даты регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх начала выполнять авиакомпания Egypt Air.
Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
Вчера, 13:57Туризм
Стало известно расписание ежедневных рейсов из Москвы в Прагу
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились.
В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
 
ТуризмВ миреЕгипетФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37Источник: при взрывах в Кабуле пострадали свыше тысячи человек
06:34Главный педиатр Москвы назвал основные ошибки родителей школьников
06:22Эксперт предупредил о росте интернет-мошенничества при подготовке к школе
06:19По меньшей мере 28 афганцев, погибших из-за атак в Кабуле, были талибами
06:18В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны
05:36Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
05:13Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились
05:00В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме
04:27NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов
04:10Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19
04:10Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана
04:04В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов
03:59ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
03:38WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
03:26"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
03:20Названы города-миллионники с максимально доступными школами
03:17СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
03:17Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов
03:15Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года
03:12Россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников
Лента новостейМолния