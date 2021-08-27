Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210827/aviabilety-1747469297.html
Названа стоимость авиабилетов из российских южных курортов в Москву
Названа стоимость авиабилетов из российских южных курортов в Москву - РИА Новости, 27.08.2021
Названа стоимость авиабилетов из российских южных курортов в Москву
Стоимость авиабилетов из Крыма и Краснодарского края в Москву поднялась до рекордных значений, пишет "Турдом". РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T18:50
2021-08-27T18:51
туризм
краснодарский край
сочи
москва
новости - туризм
авиабилеты
отдых в россии 2021 летом
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574859310_0:0:2915:1640_1920x0_80_0_0_569d4c8f4ffa2e32b29e2eb3a0e27b45.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Стоимость авиабилетов из Крыма и Краснодарского края в Москву поднялась до рекордных значений, пишет "Турдом".Если улететь в Сочи сейчас можно по максимально низкой цене (около двух тысяч рублей в одну сторону), то обратный билет обойдется в разы дороже. Минимальная стоимость перелета — 8,3 тысяч, и это с отправлением в час ночи.Такая же ситуация с билетами и из других городов-курортов Краснодарского края. "Чтобы вернуться из Анапы в Москву к учебному году, придется заплатить как минимум в девять раз больше, чем при перелете в обратном направлении", — пишет издание. Цена за безбагажный тариф с вылетом в четыре утра составляет от 9,4 тысячи рублей.Дороже всего обойдется перелет в столицу из Крыма — минимум 14,2 тысячи за авиабилет в один конец. Уточняется, что такие цены объясняются высоким спросом со стороны туристов, возвращающихся из отпусков к началу учебного года.
https://ria.ru/20210827/aviabilety-1747444144.html
краснодарский край
сочи
москва
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574859310_28:0:2757:2047_1920x0_80_0_0_308ce03c7bf6484ba8394af167752b98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, сочи, москва, новости - туризм, авиабилеты, отдых в россии 2021 летом, республика крым, цены
18:50 27.08.2021 (обновлено: 18:51 27.08.2021)
 

Названа стоимость авиабилетов из российских южных курортов в Москву

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер авиакомпании "S7 Airlines" над аэропортом Симферополя
Пассажирский авиалайнер авиакомпании S7 Airlines над аэропортом Симферополя - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Стоимость авиабилетов из Крыма и Краснодарского края в Москву поднялась до рекордных значений, пишет "Турдом".
Если улететь в Сочи сейчас можно по максимально низкой цене (около двух тысяч рублей в одну сторону), то обратный билет обойдется в разы дороже. Минимальная стоимость перелета — 8,3 тысяч, и это с отправлением в час ночи.
Такая же ситуация с билетами и из других городов-курортов Краснодарского края. "Чтобы вернуться из Анапы в Москву к учебному году, придется заплатить как минимум в девять раз больше, чем при перелете в обратном направлении", — пишет издание. Цена за безбагажный тариф с вылетом в четыре утра составляет от 9,4 тысячи рублей.
Дороже всего обойдется перелет в столицу из Крыма — минимум 14,2 тысячи за авиабилет в один конец. Уточняется, что такие цены объясняются высоким спросом со стороны туристов, возвращающихся из отпусков к началу учебного года.
Самолет Boeing 737 - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 02:08Туризм
Эксперт рассказал, что будет с ценами на авиабилеты осенью
 
ТуризмКраснодарский крайСочиМоскваНовости - Туризмавиабилетыотдых в России 2021 летомРеспублика КрымЦены
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
02:12МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
Лента новостейМолния