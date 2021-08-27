https://ria.ru/20210827/aviabilety-1747469297.html

Названа стоимость авиабилетов из российских южных курортов в Москву

Названа стоимость авиабилетов из российских южных курортов в Москву - РИА Новости, 27.08.2021

Названа стоимость авиабилетов из российских южных курортов в Москву

Стоимость авиабилетов из Крыма и Краснодарского края в Москву поднялась до рекордных значений, пишет "Турдом". РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T18:50

2021-08-27T18:50

2021-08-27T18:51

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авиабилеты

отдых в россии 2021 летом

республика крым

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Стоимость авиабилетов из Крыма и Краснодарского края в Москву поднялась до рекордных значений, пишет "Турдом".Если улететь в Сочи сейчас можно по максимально низкой цене (около двух тысяч рублей в одну сторону), то обратный билет обойдется в разы дороже. Минимальная стоимость перелета — 8,3 тысяч, и это с отправлением в час ночи.Такая же ситуация с билетами и из других городов-курортов Краснодарского края. "Чтобы вернуться из Анапы в Москву к учебному году, придется заплатить как минимум в девять раз больше, чем при перелете в обратном направлении", — пишет издание. Цена за безбагажный тариф с вылетом в четыре утра составляет от 9,4 тысячи рублей.Дороже всего обойдется перелет в столицу из Крыма — минимум 14,2 тысячи за авиабилет в один конец. Уточняется, что такие цены объясняются высоким спросом со стороны туристов, возвращающихся из отпусков к началу учебного года.

https://ria.ru/20210827/aviabilety-1747444144.html

краснодарский край

сочи

москва

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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