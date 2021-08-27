https://ria.ru/20210827/aviabilety-1747469297.html
Названа стоимость авиабилетов из российских южных курортов в Москву
Названа стоимость авиабилетов из российских южных курортов в Москву - РИА Новости, 27.08.2021
Названа стоимость авиабилетов из российских южных курортов в Москву
Стоимость авиабилетов из Крыма и Краснодарского края в Москву поднялась до рекордных значений, пишет "Турдом". РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T18:50
2021-08-27T18:50
2021-08-27T18:51
туризм
краснодарский край
сочи
москва
новости - туризм
авиабилеты
отдых в россии 2021 летом
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574859310_0:0:2915:1640_1920x0_80_0_0_569d4c8f4ffa2e32b29e2eb3a0e27b45.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Стоимость авиабилетов из Крыма и Краснодарского края в Москву поднялась до рекордных значений, пишет "Турдом".Если улететь в Сочи сейчас можно по максимально низкой цене (около двух тысяч рублей в одну сторону), то обратный билет обойдется в разы дороже. Минимальная стоимость перелета — 8,3 тысяч, и это с отправлением в час ночи.Такая же ситуация с билетами и из других городов-курортов Краснодарского края. "Чтобы вернуться из Анапы в Москву к учебному году, придется заплатить как минимум в девять раз больше, чем при перелете в обратном направлении", — пишет издание. Цена за безбагажный тариф с вылетом в четыре утра составляет от 9,4 тысячи рублей.Дороже всего обойдется перелет в столицу из Крыма — минимум 14,2 тысячи за авиабилет в один конец. Уточняется, что такие цены объясняются высоким спросом со стороны туристов, возвращающихся из отпусков к началу учебного года.
https://ria.ru/20210827/aviabilety-1747444144.html
краснодарский край
сочи
москва
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574859310_28:0:2757:2047_1920x0_80_0_0_308ce03c7bf6484ba8394af167752b98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, сочи, москва, новости - туризм, авиабилеты, отдых в россии 2021 летом, республика крым, цены
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.
Стоимость авиабилетов из Крыма и Краснодарского края в Москву поднялась до рекордных значений, пишет
"Турдом".
Если улететь в Сочи сейчас можно по максимально низкой цене (около двух тысяч рублей в одну сторону), то обратный билет обойдется в разы дороже. Минимальная стоимость перелета — 8,3 тысяч, и это с отправлением в час ночи.
Такая же ситуация с билетами и из других городов-курортов Краснодарского края. "Чтобы вернуться из Анапы в Москву к учебному году, придется заплатить как минимум в девять раз больше, чем при перелете в обратном направлении", — пишет издание. Цена за безбагажный тариф с вылетом в четыре утра составляет от 9,4 тысячи рублей.
Дороже всего обойдется перелет в столицу из Крыма — минимум 14,2 тысячи за авиабилет в один конец. Уточняется, что такие цены объясняются высоким спросом со стороны туристов, возвращающихся из отпусков к началу учебного года.