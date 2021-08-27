Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/avariya-1747473707.html
В Самарской области мужчина и ребенок погибли в ДТП
В Самарской области мужчина и ребенок погибли в ДТП - РИА Новости, 27.08.2021
В Самарской области мужчина и ребенок погибли в ДТП
Мужчина и ребенок погибли в результате столкновения легкового автомобиля и "Газели" на трассе в Самарской области, женщина и еще один ребенок госпитализированы, РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T11:14
2021-08-27T11:14
происшествия
самарская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
САМАРА, 27 авг - РИА Новости. Мужчина и ребенок погибли в результате столкновения легкового автомобиля и "Газели" на трассе в Самарской области, женщина и еще один ребенок госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.По данным надзорного ведомства, авария произошла в пятницу на 14-м километре трассы М-5 "Урал", столкнулись Daewoo Nexia и "Газель"."В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля и находящийся с ним в машине ребенок, женщина и второй ребенок госпитализированы", - говорится в сообщении.Уточняется, что водителю и двум пассажирам "Газели" оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения организацией, обслуживающий данный участок дороги.
https://ria.ru/20210826/dtp-1747394124.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, самарская область
11:14 27.08.2021
 
В Самарской области мужчина и ребенок погибли в ДТП

В Самарской области мужчина и ребенок погибли в ДТП с "газелью"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 27 авг - РИА Новости. Мужчина и ребенок погибли в результате столкновения легкового автомобиля и "Газели" на трассе в Самарской области, женщина и еще один ребенок госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным надзорного ведомства, авария произошла в пятницу на 14-м километре трассы М-5 "Урал", столкнулись Daewoo Nexia и "Газель".
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 17:48
В ДТП с туристическим автобусом на Кубани пострадали шесть человек
"В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля и находящийся с ним в машине ребенок, женщина и второй ребенок госпитализированы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что водителю и двум пассажирам "Газели" оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения организацией, обслуживающий данный участок дороги.
 
ПроисшествияСамарская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
02:12МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
Лента новостейМолния