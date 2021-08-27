https://ria.ru/20210827/avariya-1747473707.html
В Самарской области мужчина и ребенок погибли в ДТП
В Самарской области мужчина и ребенок погибли в ДТП - РИА Новости, 27.08.2021
В Самарской области мужчина и ребенок погибли в ДТП
Мужчина и ребенок погибли в результате столкновения легкового автомобиля и "Газели" на трассе в Самарской области, женщина и еще один ребенок госпитализированы, РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T11:14
2021-08-27T11:14
2021-08-27T11:14
происшествия
самарская область
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САМАРА, 27 авг - РИА Новости. Мужчина и ребенок погибли в результате столкновения легкового автомобиля и "Газели" на трассе в Самарской области, женщина и еще один ребенок госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.По данным надзорного ведомства, авария произошла в пятницу на 14-м километре трассы М-5 "Урал", столкнулись Daewoo Nexia и "Газель"."В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля и находящийся с ним в машине ребенок, женщина и второй ребенок госпитализированы", - говорится в сообщении.Уточняется, что водителю и двум пассажирам "Газели" оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения организацией, обслуживающий данный участок дороги.
https://ria.ru/20210826/dtp-1747394124.html
самарская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, самарская область
В Самарской области мужчина и ребенок погибли в ДТП
В Самарской области мужчина и ребенок погибли в ДТП с "газелью"
САМАРА, 27 авг - РИА Новости.
Мужчина и ребенок погибли в результате столкновения легкового автомобиля и "Газели" на трассе в Самарской области
, женщина и еще один ребенок госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным надзорного ведомства, авария произошла в пятницу на 14-м километре трассы М-5 "Урал", столкнулись Daewoo Nexia и "Газель".
"В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля и находящийся с ним в машине ребенок, женщина и второй ребенок госпитализированы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что водителю и двум пассажирам "Газели" оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения организацией, обслуживающий данный участок дороги.