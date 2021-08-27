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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210827/afganistan-1747596973.html
Число жертв взрывов в Кабуле возросло до 200 человек
Число жертв взрывов в Кабуле возросло до 200 человек - РИА Новости, 27.08.2021
Число жертв взрывов в Кабуле возросло до 200 человек
Число афганцев, погибших при взрыве в аэропорту Кабула, приближается к 200, написала газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T20:33
2021-08-27T20:49
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
взрывы в кабуле
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ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Число афганцев, погибших при взрыве в аэропорту Кабула, приближается к 200, написала газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя местных медицинских властей."Одна из больниц, клиника Вазир Акбар Хан в центре Кабула сообщила о том, что к ним поступило 145 тел погибших", — добавляется в публикации.Жертвами теракта, произошедшего накануне на одном из пропускных пунктов аэропорта, также стали 13 американских военнослужащих, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана.Американские власти обвинили в нападении группировку "Исламское государство вилаят Хорасан"*.В середине августа, на фоне вывода из Афганистана войск США, боевики движения "Талибан"* взяли под контроль практически всю территорию страны, заняли Кабул и объявили об окончании двадцатилетней войны. Единственным очагом сопротивления остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.Талибы контролируют также все наземные пограничные переходы. Покинуть страну можно только через столичный аэропорт, где продолжается эвакуация иностранных сотрудников и работавших на миссии других стран афганцев. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210827/rubezhi-1747527728.html
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в мире, кабул (город), афганистан, взрывы в кабуле
20:33 27.08.2021 (обновлено: 20:49 27.08.2021)
 
Число жертв взрывов в Кабуле возросло до 200 человек

Число афганцев, погибших при взрыве в аэропорту Кабула, возросло почти до 200

© REUTERS / REUTERS TVЭвакуация раненых в результате взрыва возле аэропорта Кабула
Эвакуация раненых в результате взрыва возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© REUTERS / REUTERS TV
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Число афганцев, погибших при взрыве в аэропорту Кабула, приближается к 200, написала газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя местных медицинских властей.
"Одна из больниц, клиника Вазир Акбар Хан в центре Кабула сообщила о том, что к ним поступило 145 тел погибших", — добавляется в публикации.
Жертвами теракта, произошедшего накануне на одном из пропускных пунктов аэропорта, также стали 13 американских военнослужащих, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана.
Американские власти обвинили в нападении группировку "Исламское государство вилаят Хорасан"*.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом в Вене - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
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Лавров призвал обеспечить безопасность южных рубежей из-за Афганистана
В середине августа, на фоне вывода из Афганистана войск США, боевики движения "Талибан"* взяли под контроль практически всю территорию страны, заняли Кабул и объявили об окончании двадцатилетней войны. Единственным очагом сопротивления остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.
Талибы контролируют также все наземные пограничные переходы. Покинуть страну можно только через столичный аэропорт, где продолжается эвакуация иностранных сотрудников и работавших на миссии других стран афганцев. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Ситуация на улицах Кабула после взрыва в аэропорту
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)АфганистанВзрывы в Кабуле
 
 
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