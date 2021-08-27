https://ria.ru/20210827/afganistan-1747593934.html

США спрогнозировали новый теракт в Кабуле

США спрогнозировали новый теракт в Кабуле - РИА Новости, 27.08.2021

США спрогнозировали новый теракт в Кабуле

Администрация президента США Джо Байдена полагает, что в ближайшие дни в Кабуле будет совершен новый теракт, из-за чего приняты максимальные меры по защите... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T20:02

2021-08-27T20:02

2021-08-27T20:14

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

джо байден

нато

министерство обороны сша

взрывы в кабуле

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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена полагает, что в ближайшие дни в Кабуле будет совершен новый теракт, из-за чего приняты максимальные меры по защите столичного аэропорта, заявил в пятницу Белый дом."Сегодня утром президент встретился со своей командой по нацбезопасности, в том числе с нашими военными командирами и дипломатами на местах. Вице-президент США (Камала Харрис) присоединилась к этой встрече в режиме видеоконференции. (Члены команды) проинформировали президента и вице-президента, что в Кабуле с высокой вероятностью будет совершена новая атака, однако были приняты максимальные меры для защиты аэропорта Кабула", - говорится в заявлении Белого дома, обнародованном по итогам совещания.Ранее в пятницу официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам, что США в будущем ожидают новых атак на аэропорт Кабула, откуда ведется эвакуация людей, и готовы им противодействовать.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана" Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210827/afganistan-1747578624.html

сша

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Ситуация на улицах Кабула после взрыва в аэропорту Видео от местной жительницы. Рядом с местом взрыва в аэропорту в Кабуле. 2021-08-27T20:02 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, нато, министерство обороны сша, взрывы в кабуле