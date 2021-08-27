Турция эвакуировала посольство в Кабуле

АНКАРА, 27 авг - РИА Новости. Турция перевезла сотрудников своего посольства в Афганистане в район аэропорта в Кабуле, где дислоцированы турецкие военные, заявил президент республики Тайип Эрдоган.Эрдоган осудил теракт у аэропорта в Кабуле и заявил, что это доказывает опасность террористической группировки ИГ*."Мы осуждаем этот бесчеловечный теракт. Его совершила ИГ*. Это показывает, насколько опасна эта группировка. Соболезнуем всему Афганистану. Эвакуация наших граждан из Афганистана продолжается, и те, кто хочет вернуться в Турцию, возвращаются. Также продолжается эвакуация наших военных, сначала из Кабула в Исламабад, оттуда авиакомпания Turkish Airlines привозит их в Турцию", - сказал Эрдоган журналистам.Он добавил, что в ближайшее время эвакуация закончится, "над этим работают разведка, минобороны, все соответствующие ведомства".Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. По последним данным, погибли более 100 человек, включая 13 американских военных, гибель которых подтвердили в Пентагоне.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
АНКАРА, 27 авг - РИА Новости.Турция перевезла сотрудников своего посольства в Афганистане в район аэропорта в Кабуле, где дислоцированы турецкие военные, заявил президент республики Тайип Эрдоган.
"Мы перевезли сотрудников нашего посольства на место дислокации наших военных в районе аэропорта. Там были проведены 3,5-часовые переговоры с представителями талибов. Если будет нужно, эти контакты будут продолжены", - сказал Эрдоган журналистам.
Эрдоган осудил теракт у аэропорта в Кабуле и заявил, что это доказывает опасность террористической группировки ИГ*.
"Мы осуждаем этот бесчеловечный теракт. Его совершила ИГ*. Это показывает, насколько опасна эта группировка. Соболезнуем всему Афганистану. Эвакуация наших граждан из Афганистана продолжается, и те, кто хочет вернуться в Турцию, возвращаются. Также продолжается эвакуация наших военных, сначала из Кабула в Исламабад, оттуда авиакомпания Turkish Airlines привозит их в Турцию", - сказал Эрдоган журналистам.
Он добавил, что в ближайшее время эвакуация закончится, "над этим работают разведка, минобороны, все соответствующие ведомства".
Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. По последним данным, погибли более 100 человек, включая 13 американских военных, гибель которых подтвердили в Пентагоне.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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