https://ria.ru/20210827/afganistan-1747466920.html

Турция эвакуировала посольство в Кабуле

Турция эвакуировала посольство в Кабуле - РИА Новости, 27.08.2021

Турция эвакуировала посольство в Кабуле

Турция перевезла сотрудников своего посольства в Афганистане в район аэропорта в Кабуле, где дислоцированы турецкие военные, заявил президент республики Тайип... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T10:38

2021-08-27T10:38

2021-08-27T12:52

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

реджеп тайип эрдоган

турция

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АНКАРА, 27 авг - РИА Новости. Турция перевезла сотрудников своего посольства в Афганистане в район аэропорта в Кабуле, где дислоцированы турецкие военные, заявил президент республики Тайип Эрдоган.Эрдоган осудил теракт у аэропорта в Кабуле и заявил, что это доказывает опасность террористической группировки ИГ*."Мы осуждаем этот бесчеловечный теракт. Его совершила ИГ*. Это показывает, насколько опасна эта группировка. Соболезнуем всему Афганистану. Эвакуация наших граждан из Афганистана продолжается, и те, кто хочет вернуться в Турцию, возвращаются. Также продолжается эвакуация наших военных, сначала из Кабула в Исламабад, оттуда авиакомпания Turkish Airlines привозит их в Турцию", - сказал Эрдоган журналистам.Он добавил, что в ближайшее время эвакуация закончится, "над этим работают разведка, минобороны, все соответствующие ведомства".Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. По последним данным, погибли более 100 человек, включая 13 американских военных, гибель которых подтвердили в Пентагоне.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

кабул (город)

турция

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в мире, кабул (город), реджеп тайип эрдоган, турция