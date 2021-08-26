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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210826/zhku-1747387623.html
Более 54,5 миллиона рублей переплаты за ЖКУ вернули жителям Подмосковья
Более 54,5 миллиона рублей переплаты за ЖКУ вернули жителям Подмосковья - РИА Новости, 26.08.2021
Более 54,5 миллиона рублей переплаты за ЖКУ вернули жителям Подмосковья
Госжилинспекция помогла жителям Московской области вернуть деньги за переплату по коммунальным платежам. Так, за 2021 год люди получили назад в общей сложности... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T17:24
2021-08-26T17:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
госжилинспекция
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Госжилинспекция помогла жителям Московской области вернуть деньги за переплату по коммунальным платежам. Так, за 2021 год люди получили назад в общей сложности 54 804 620 рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Только за август перерасчеты провели в девяти городских округах. Чаще всего жители обращаются насчет отопления. На втором месте по количеству возмещенных средств – переплата за вывоз мусора, далее – за электроэнергию, а также за горячее и холодное водоснабжение.Глава Госжилинспекции Ольга Федина отметила, что при обнаружении неточности в счетах за коммунальные услуги необходимо в первую очередь обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию."Заявителю должны немедленно выдать документы, содержащие правильно начисленные платежи и по его желанию заверенные подписью и печатью руководителя. Если же организации отказываются исправлять ошибку в платежке или не желают возмещать переплату, имеет смысл написать официальное обращение в Госжилинспекцию", – пояснила она.Запросить перерасчет за ЖКУ можно одним из трех способов: через портал ГИС ЖКХ, через форму обратной связи на сайте Государственной жилищной инспекции Московской области или "Почтой России".
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московская область (подмосковье), госжилинспекция
17:24 26.08.2021
 

Более 54,5 миллиона рублей переплаты за ЖКУ вернули жителям Подмосковья

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Госжилинспекция помогла жителям Московской области вернуть деньги за переплату по коммунальным платежам. Так, за 2021 год люди получили назад в общей сложности 54 804 620 рублей. Об этом сообщил телеканал "360".
Только за август перерасчеты провели в девяти городских округах. Чаще всего жители обращаются насчет отопления. На втором месте по количеству возмещенных средств – переплата за вывоз мусора, далее – за электроэнергию, а также за горячее и холодное водоснабжение.
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Глава Госжилинспекции Ольга Федина отметила, что при обнаружении неточности в счетах за коммунальные услуги необходимо в первую очередь обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию.
"Заявителю должны немедленно выдать документы, содержащие правильно начисленные платежи и по его желанию заверенные подписью и печатью руководителя. Если же организации отказываются исправлять ошибку в платежке или не желают возмещать переплату, имеет смысл написать официальное обращение в Госжилинспекцию", – пояснила она.

Запросить перерасчет за ЖКУ можно одним из трех способов: через портал ГИС ЖКХ, через форму обратной связи на сайте Государственной жилищной инспекции Московской области или "Почтой России".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Госжилинспекция
 
 
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