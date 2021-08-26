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Бюджетникам Вологодчины повысят зарплату на десять процентов
Бюджетникам Вологодчины повысят зарплату на десять процентов - РИА Новости, 26.08.2021
Бюджетникам Вологодчины повысят зарплату на десять процентов
Заработная плата работников бюджетной сферы в Вологодской области вырастет с 1 сентября на 10%, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников, открывая областной... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T10:42
2021-08-26T10:42
вологодская область
общество
олег кувшинников
вологодская область
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ВОЛОГДА, 26 авг – РИА Новости. Заработная плата работников бюджетной сферы в Вологодской области вырастет с 1 сентября на 10%, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников, открывая областной педагогический совет."В числе основных приоритетов жители Вологодской области выделяют проблему низких доходов. Совместно с правительством области мы проанализировали ситуацию и приняли решение увеличить заработную плату всем работникам бюджетной сферы на 10% с 1 сентября. Уровень индексации оплаты труда будет выше, чем уровень инфляции, это станет ощутимым подспорьем в столь непростой период", – сказал Глава региона.Он уточнил, что заработную плату повысят педагогам, медицинским работникам, работникам культуры, спорта, спасателям, сотрудникам областной противопожарной службы, социальным работникам.​ Заработную плату​ также проиндексируют работникам бюджетных организаций тех отраслей, которые не подпадают под президентские указы.По данным департамента финансов, финансовые ресурсы зарезервированы, до конца текущего года всем объявленным категориям заработная плата будет выплачиваться с учетом 10% индексации.
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общество, олег кувшинников, вологодская область
10:42 26.08.2021
 
Бюджетникам Вологодчины повысят зарплату на десять процентов

Глава Вологодской области Олег Кувшинников: зарплату бюджетникам повысят на десять процентов

© РИА Новости / Роман Галкин / Перейти в фотобанкГород Вологда
Город Вологда - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Роман Галкин
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ВОЛОГДА, 26 авг – РИА Новости. Заработная плата работников бюджетной сферы в Вологодской области вырастет с 1 сентября на 10%, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников, открывая областной педагогический совет.
"В числе основных приоритетов жители Вологодской области выделяют проблему низких доходов. Совместно с правительством области мы проанализировали ситуацию и приняли решение увеличить заработную плату всем работникам бюджетной сферы на 10% с 1 сентября. Уровень индексации оплаты труда будет выше, чем уровень инфляции, это станет ощутимым подспорьем в столь непростой период", – сказал Глава региона.
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Он уточнил, что заработную плату повысят педагогам, медицинским работникам, работникам культуры, спорта, спасателям, сотрудникам областной противопожарной службы, социальным работникам.​ Заработную плату​ также проиндексируют работникам бюджетных организаций тех отраслей, которые не подпадают под президентские указы.
По данным департамента финансов, финансовые ресурсы зарезервированы, до конца текущего года всем объявленным категориям заработная плата будет выплачиваться с учетом 10% индексации.
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