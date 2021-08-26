https://ria.ru/20210826/zarplata-1747303082.html

Бюджетникам Вологодчины повысят зарплату на десять процентов

Бюджетникам Вологодчины повысят зарплату на десять процентов - РИА Новости, 26.08.2021

Бюджетникам Вологодчины повысят зарплату на десять процентов

Заработная плата работников бюджетной сферы в Вологодской области вырастет с 1 сентября на 10%, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников, открывая областной... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T10:42

2021-08-26T10:42

2021-08-26T10:42

вологодская область

общество

олег кувшинников

вологодская область

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ВОЛОГДА, 26 авг – РИА Новости. Заработная плата работников бюджетной сферы в Вологодской области вырастет с 1 сентября на 10%, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников, открывая областной педагогический совет."В числе основных приоритетов жители Вологодской области выделяют проблему низких доходов. Совместно с правительством области мы проанализировали ситуацию и приняли решение увеличить заработную плату всем работникам бюджетной сферы на 10% с 1 сентября. Уровень индексации оплаты труда будет выше, чем уровень инфляции, это станет ощутимым подспорьем в столь непростой период", – сказал Глава региона.Он уточнил, что заработную плату повысят педагогам, медицинским работникам, работникам культуры, спорта, спасателям, сотрудникам областной противопожарной службы, социальным работникам.​ Заработную плату​ также проиндексируют работникам бюджетных организаций тех отраслей, которые не подпадают под президентские указы.По данным департамента финансов, финансовые ресурсы зарезервированы, до конца текущего года всем объявленным категориям заработная плата будет выплачиваться с учетом 10% индексации.

https://ria.ru/20210802/sayt-1744027804.html

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вологодская область

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общество, олег кувшинников, вологодская область