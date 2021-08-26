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В Москве задержали ритуальщиков, плативших полицейским за данные об умерших
В Москве задержали ритуальщиков, плативших полицейским за данные об умерших - РИА Новости, 26.08.2021
В Москве задержали ритуальщиков, плативших полицейским за данные об умерших
Силовики задержали пять предполагаемых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве, сообщает ФСБ. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T10:36
2021-08-26T10:36
2021-08-26T12:41
происшествия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Силовики задержали пять предполагаемых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве, сообщает ФСБ.В пресс-релизе службы говорится, что сотрудники дежурных частей отделов МВД в Нагорном районе и Северном Измайлово систематически получали от компаний крупные денежные вознаграждения за информацию о вызовах полиции по фактам смерти.Предприниматели использовали эти сведения, чтобы оперативно связываться с представителями умерших и навязывать дорогостоящие услуги.Организатора схемы задержали 20 августа на границе. Он пытался скрыться от следствия на Украине. Возбуждено уголовное дело по статьям за получение и выдачу взятки. Фигурантов арестовали.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
10:36 26.08.2021 (обновлено: 12:41 26.08.2021)
В Москве задержали ритуальщиков, плативших полицейским за данные об умерших
ФСБ задержала в Москве ритуальщиков, плативших полицейским за данные об умерших людях