https://ria.ru/20210826/zaderzhanie-1747301521.html

В Москве задержали ритуальщиков, плативших полицейским за данные об умерших

В Москве задержали ритуальщиков, плативших полицейским за данные об умерших - РИА Новости, 26.08.2021

В Москве задержали ритуальщиков, плативших полицейским за данные об умерших

Силовики задержали пять предполагаемых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве, сообщает ФСБ. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T10:36

2021-08-26T10:36

2021-08-26T12:41

происшествия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Силовики задержали пять предполагаемых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве, сообщает ФСБ.В пресс-релизе службы говорится, что сотрудники дежурных частей отделов МВД в Нагорном районе и Северном Измайлово систематически получали от компаний крупные денежные вознаграждения за информацию о вызовах полиции по фактам смерти.Предприниматели использовали эти сведения, чтобы оперативно связываться с представителями умерших и навязывать дорогостоящие услуги.Организатора схемы задержали 20 августа на границе. Он пытался скрыться от следствия на Украине. Возбуждено уголовное дело по статьям за получение и выдачу взятки. Фигурантов арестовали.

https://ria.ru/20210809/ekonomiya-1744985733.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)