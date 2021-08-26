21:09 26.08.2021 (обновлено: 21:28 26.08.2021)
При взрывах в Кабуле погибли более 60 афганцев, сообщил источник
Источник в Минздраве: при взрывах у аэропорта в Кабуле погибли более 60 афганцев, 150 пострадали
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил США дежурят на вышке на территории международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 60 афганцев погибли и 150 пострадали в результате взрывов у аэропорта Кабула, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в минздраве.
"Более 60 афганских мирных жителей погибли и 150 ранены в результате взрывов у аэропорта Кабула", - заявил журналист Wall Street Journal в Twitter.
Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД РФ.
В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Запрещенное в России террористическое движение