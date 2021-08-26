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Онлайн-конференция ко Дню окончания Второй мировой войны

Онлайн-конференция ко Дню окончания Второй мировой войны - РИА Новости, 26.08.2021

Онлайн-конференция ко Дню окончания Второй мировой войны

1 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция о роли Советского Союза в разгроме милитаристской Японии.

2021-08-26T12:36

2021-08-26T12:36

2021-08-26T13:15

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Задать вопросУчастники:- председатель Научного совета Российского военно-исторического общества, член Исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий КОШКИН;- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;- заместитель главного редактора "Военно-исторического журнала"", член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир КИКНАДЗЕ.К разговору также приглашены эксперты Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.3 сентября - День воинской славы России: День окончания Второй мировой войны. Закон об установлении этой даты был подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 24 апреля 2020 года в целях "сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы