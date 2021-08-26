Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210826/vtoraya-mirovaya-voyna-1747324343.html
Онлайн-конференция ко Дню окончания Второй мировой войны
Онлайн-конференция ко Дню окончания Второй мировой войны - РИА Новости, 26.08.2021
Онлайн-конференция ко Дню окончания Второй мировой войны
1 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция о роли Советского Союза в разгроме милитаристской Японии.
2021-08-26T12:36
2021-08-26T13:15
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1747324343.jpg?1629972928
Задать вопросУчастники:- председатель Научного совета Российского военно-исторического общества, член Исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий КОШКИН;- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;- заместитель главного редактора "Военно-исторического журнала"", член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир КИКНАДЗЕ.К разговору также приглашены эксперты Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.3 сентября - День воинской славы России: День окончания Второй мировой войны. Закон об установлении этой даты был подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 24 апреля 2020 года в целях "сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
12:36 26.08.2021 (обновлено: 13:15 26.08.2021)
 

Онлайн-конференция ко Дню окончания Второй мировой войны

Читать ria.ru в
1 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция о роли Советского Союза в разгроме милитаристской Японии.
Задать вопрос

Участники:
- председатель Научного совета Российского военно-исторического общества, член Исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий КОШКИН;
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- заместитель главного редактора "Военно-исторического журнала"", член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир КИКНАДЗЕ.

К разговору также приглашены эксперты Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

3 сентября - День воинской славы России: День окончания Второй мировой войны. Закон об установлении этой даты был подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 24 апреля 2020 года в целях "сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества".

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:56ЦИК отменил регистрацию Шлосберга в списке кандидатов в Госдуму от "Яблока"
14:55Лавров обсудил с гендиректором МАГАТЭ продвижение СВПД
14:55Российский посол рассказал о взаимодействии с талибами
14:53Из Кабула эвакуировали 360 россиян
14:47В Туве пять человек погибли в ДТП
14:47Партия "Зеленые" предложила ввести в магазинах квоту на биопродукты
14:45СМИ: у США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула
14:44Болгария отправит несколько сотен военных охранять границы от мигрантов
14:41В Казани школы будут охранять сотрудники ЧОП
14:35В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
Лента новостейМолния