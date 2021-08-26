12:36 26.08.2021 (обновлено: 13:15 26.08.2021)
Онлайн-конференция ко Дню окончания Второй мировой войны
1 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция о роли Советского Союза в разгроме милитаристской Японии.
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Участники:
- председатель Научного совета Российского военно-исторического общества, член Исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий КОШКИН;
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- заместитель главного редактора "Военно-исторического журнала"", член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир КИКНАДЗЕ.
К разговору также приглашены эксперты Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
3 сентября - День воинской славы России: День окончания Второй мировой войны. Закон об установлении этой даты был подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 24 апреля 2020 года в целях "сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Научного совета Российского военно-исторического общества, член Исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий КОШКИН;
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- заместитель главного редактора "Военно-исторического журнала"", член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир КИКНАДЗЕ.
К разговору также приглашены эксперты Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
3 сентября - День воинской славы России: День окончания Второй мировой войны. Закон об установлении этой даты был подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 24 апреля 2020 года в целях "сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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