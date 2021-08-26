На Сахалине и Курилах открылись выставки форума "Армия-2021"
На Сахалине и Курилах открылись выставки военно-технического форума "Армия-2021"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаги участников Международного форума "АРМИЯ-2021"
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 авг - РИА Новости. Выставочные площадки международного военно-технического форума "Армия-2021" открылись в четверг на Сахалине и Курильских островах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
"С 26 по 29 августа 2021 показ современных образцов вооружения и военной техники Восточного военного округа организован на семи выставочных площадках Сахалинской области", - говорится в сообщении.
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В ведомстве рассказали, что основную площадку военно-технического форума военнослужащие армейского корпуса ВВО подготовили на аэродроме "Пушистый" Корсаковского района. Еще одна развёрнута в Южно-Сахалинске на территории исторического парка "Россия – моя история". Также выставка современных образцов боевой техники начала работу в военных городках "Анива", "Дачное" и на аэродроме "Сокол" (юг Сахалина).
Еще две площадки форума "Армия-2021" открылись в городах Курильск (Итуруп) и Южно-Курильск (Кунашир).
"Посетителям форума представлено более 70 единиц современных образцов вооружения и военной техники соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО, а также других силовых структур и подразделений МЧС Сахалинской области", - сообщили в ВВО, отметив, что в течение четырёх дней жители островного региона познакомятся с основами выживания в экстремальных условиях, смогут попробовать свои силы при оказании первой медицинской помощи, а также принять участие в аналоге "Гонки Героев" – забеге "Сахалинский рубеж".
Все желающие в ходе военно-технического форума смогут посетить объекты парка "Патриот".
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