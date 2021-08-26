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На Сахалине и Курилах открылись выставки форума "Армия-2021"
На Сахалине и Курилах открылись выставки форума "Армия-2021" - РИА Новости, 26.08.2021
На Сахалине и Курилах открылись выставки форума "Армия-2021"
Выставочные площадки международного военно-технического форума "Армия-2021" открылись в четверг на Сахалине и Курильских островах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T09:07
2021-08-26T09:07
безопасность
курильск
сахалин
итуруп
патриот
форум "армия — 2021"
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 авг - РИА Новости. Выставочные площадки международного военно-технического форума "Армия-2021" открылись в четверг на Сахалине и Курильских островах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа."С 26 по 29 августа 2021 показ современных образцов вооружения и военной техники Восточного военного округа организован на семи выставочных площадках Сахалинской области", - говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что основную площадку военно-технического форума военнослужащие армейского корпуса ВВО подготовили на аэродроме "Пушистый" Корсаковского района. Еще одна развёрнута в Южно-Сахалинске на территории исторического парка "Россия – моя история". Также выставка современных образцов боевой техники начала работу в военных городках "Анива", "Дачное" и на аэродроме "Сокол" (юг Сахалина).Еще две площадки форума "Армия-2021" открылись в городах Курильск (Итуруп) и Южно-Курильск (Кунашир).Все желающие в ходе военно-технического форума смогут посетить объекты парка "Патриот".
https://ria.ru/20210825/shoygu-1747244157.html
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безопасность, курильск, сахалин, итуруп, патриот, форум "армия — 2021"
09:07 26.08.2021
 
На Сахалине и Курилах открылись выставки форума "Армия-2021"

На Сахалине и Курилах открылись выставки военно-технического форума "Армия-2021"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаги участников Международного форума "АРМИЯ-2021"
Флаги участников Международного форума АРМИЯ-2021 - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 авг - РИА Новости. Выставочные площадки международного военно-технического форума "Армия-2021" открылись в четверг на Сахалине и Курильских островах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
"С 26 по 29 августа 2021 показ современных образцов вооружения и военной техники Восточного военного округа организован на семи выставочных площадках Сахалинской области", - говорится в сообщении.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра выставки на международном военно-техническом форуме Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 18:29
Шойгу осмотрел экспозицию форума "Армия-2021"
В ведомстве рассказали, что основную площадку военно-технического форума военнослужащие армейского корпуса ВВО подготовили на аэродроме "Пушистый" Корсаковского района. Еще одна развёрнута в Южно-Сахалинске на территории исторического парка "Россия – моя история". Также выставка современных образцов боевой техники начала работу в военных городках "Анива", "Дачное" и на аэродроме "Сокол" (юг Сахалина).
Еще две площадки форума "Армия-2021" открылись в городах Курильск (Итуруп) и Южно-Курильск (Кунашир).
"Посетителям форума представлено более 70 единиц современных образцов вооружения и военной техники соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО, а также других силовых структур и подразделений МЧС Сахалинской области", - сообщили в ВВО, отметив, что в течение четырёх дней жители островного региона познакомятся с основами выживания в экстремальных условиях, смогут попробовать свои силы при оказании первой медицинской помощи, а также принять участие в аналоге "Гонки Героев" – забеге "Сахалинский рубеж".
Все желающие в ходе военно-технического форума смогут посетить объекты парка "Патриот".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 14:14
Путин открыл форум "Армия-2021" и Армейские международные игры
 
БезопасностьКурильскСахалинИтурупПатриотФорум "Армия — 2021"
 
 
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