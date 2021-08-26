https://ria.ru/20210826/vooruzheniya-1747289066.html

На Сахалине и Курилах открылись выставки форума "Армия-2021"

На Сахалине и Курилах открылись выставки форума "Армия-2021" - РИА Новости, 26.08.2021

На Сахалине и Курилах открылись выставки форума "Армия-2021"

Выставочные площадки международного военно-технического форума "Армия-2021" открылись в четверг на Сахалине и Курильских островах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T09:07

2021-08-26T09:07

2021-08-26T09:07

безопасность

курильск

сахалин

итуруп

патриот

форум "армия — 2021"

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 авг - РИА Новости. Выставочные площадки международного военно-технического форума "Армия-2021" открылись в четверг на Сахалине и Курильских островах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа."С 26 по 29 августа 2021 показ современных образцов вооружения и военной техники Восточного военного округа организован на семи выставочных площадках Сахалинской области", - говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что основную площадку военно-технического форума военнослужащие армейского корпуса ВВО подготовили на аэродроме "Пушистый" Корсаковского района. Еще одна развёрнута в Южно-Сахалинске на территории исторического парка "Россия – моя история". Также выставка современных образцов боевой техники начала работу в военных городках "Анива", "Дачное" и на аэродроме "Сокол" (юг Сахалина).Еще две площадки форума "Армия-2021" открылись в городах Курильск (Итуруп) и Южно-Курильск (Кунашир).Все желающие в ходе военно-технического форума смогут посетить объекты парка "Патриот".

https://ria.ru/20210825/shoygu-1747244157.html

https://ria.ru/20210823/armiya-2021-1746868702.html

курильск

сахалин

итуруп

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безопасность, курильск, сахалин, итуруп, патриот, форум "армия — 2021"