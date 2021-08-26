https://ria.ru/20210826/uzbekistan-1747388877.html

Глава МИД Узбекистана заявил, что террористам не позволят попасть в страну

Глава МИД Узбекистана заявил, что террористам не позволят попасть в страну - РИА Новости, 26.08.2021

Глава МИД Узбекистана заявил, что террористам не позволят попасть в страну

Лица, причастные к террористическим организациям, не проникнут в Узбекистан, воспользовавшись эвакуационными рейсами из Афганистана через территорию республики, РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T17:28

2021-08-26T17:28

2021-08-26T17:28

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

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узбекистан

евросоюз

здоровье - общество

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 26 авг – РИА Новости. Лица, причастные к террористическим организациям, не проникнут в Узбекистан, воспользовавшись эвакуационными рейсами из Афганистана через территорию республики, заявил в четверг первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фарход Арзиев.Узбекистан после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации из этой страны. В частности, власти Германии вывозят соотечественников, а также граждан ЕС и афганцев через аэропорт Ташкента, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои, правительство Венгрии – через Бухару."Наши уполномоченные органы не позволят каким-либо террористическим элементам проникнуть на территорию нашей страны", - заявил Арзиев на заседании Сената, отвечая на вопрос о возможности такого проникновения в результате транзита эвакуированных.Арзиев заверил сенаторов, что перед эвакуацией составляется предварительный список лиц, следующих транзитом через территорию Узбекистана."Они проходят через соответствующий фильтр, и страны, (вывозящие) граждан транзитом, берут на себя полную ответственность за них", - добавил первый замглавы МИД Узбекистана.По данным министерства транспорта Узбекистана, с 19 августа местный терминал аэропорта Ташкента выделен для обеспечения бесперебойной эвакуации граждан Германии, других стран Евросоюза, а также Афганистана, которые отправляются из Кабула транзитом через столицу Узбекистана. Все эвакуируемые ожидают посадки на спецрейсы в транзитной зоне аэропорта и не покидают здание терминала.В первой декаде августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210823/odkb-1746920901.html

https://ria.ru/20210825/nato-1747087763.html

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