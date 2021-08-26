Глава МИД Узбекистана заявил, что террористам не позволят попасть в страну
Глава МИД Узбекистана Арзиев: террористам из Афганистана не позволят проникнуть в страну
© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
ТАШКЕНТ, 26 авг – РИА Новости. Лица, причастные к террористическим организациям, не проникнут в Узбекистан, воспользовавшись эвакуационными рейсами из Афганистана через территорию республики, заявил в четверг первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фарход Арзиев.
Узбекистан после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации из этой страны. В частности, власти Германии вывозят соотечественников, а также граждан ЕС и афганцев через аэропорт Ташкента, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои, правительство Венгрии – через Бухару.
"Наши уполномоченные органы не позволят каким-либо террористическим элементам проникнуть на территорию нашей страны", - заявил Арзиев на заседании Сената, отвечая на вопрос о возможности такого проникновения в результате транзита эвакуированных.
Арзиев заверил сенаторов, что перед эвакуацией составляется предварительный список лиц, следующих транзитом через территорию Узбекистана.
"Они проходят через соответствующий фильтр, и страны, (вывозящие) граждан транзитом, берут на себя полную ответственность за них", - добавил первый замглавы МИД Узбекистана.
По данным министерства транспорта Узбекистана, с 19 августа местный терминал аэропорта Ташкента выделен для обеспечения бесперебойной эвакуации граждан Германии, других стран Евросоюза, а также Афганистана, которые отправляются из Кабула транзитом через столицу Узбекистана. Все эвакуируемые ожидают посадки на спецрейсы в транзитной зоне аэропорта и не покидают здание терминала.
В первой декаде августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Террористическая организация, запрещена в России
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