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На Южном Урале появится 500-километровая пешеходная тропа

На Южном Урале появится 500-километровая пешеходная тропа - РИА Новости, 26.08.2021

На Южном Урале появится 500-километровая пешеходная тропа

По Уральским горам прокладывают пеший маршрут, который свяжет Магнитогорскую и Челябинскую области, сообщает Rata-news со ссылкой на местное издание 74.ru. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T16:37

2021-08-26T16:37

2021-08-26T16:37

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. По Уральским горам прокладывают пеший маршрут, который свяжет Магнитогорскую и Челябинскую области, сообщает Rata-news со ссылкой на местное издание 74.ru.Длина тропы составит 500 километров — это не считая множества ответвлений, например, в сторону национального парка "Зигальга". Весь маршрут разобьют на участки протяженностью не более 30 километров. На каждом из них туристы смогут остановиться на ночлег.Крайние точки на тропе — озеро Банное под Магнитогорском и озеро Тургояк недалеко от Миасса. Маршрут составлен так, чтобы преодолеть его могли туристы в возрасте от 10 до 60 лет без специальной подготовки и снаряжения."Я делаю тропу по аналогии с европейскими, чтобы пройти маршрут можно было без палатки и спальника, ночуя в избушках или приютах, а где-то и в гостиницах, – рассказал автор проекта Раис Габитов. – На Западе все точно так же: редко кто может пройти всю тропу целиком от начала до конца, обычно ее покоряют в течение несколько лет, собирая из отдельных кусочков, как пазл.Он добавил, что путешественники смогут приехать на машине в одну из промежуточных точек и за раз пройти один или несколько понравившихся отрезков.

https://ria.ru/20210826/puteshestviya-1747295792.html

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