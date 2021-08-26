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Убитую в Тюмени школьницу изнасиловали перед смертью

Убитую в Тюмени школьницу изнасиловали перед смертью - РИА Новости, 26.08.2021

Убитую в Тюмени школьницу изнасиловали перед смертью

Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени дал признательные показания. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T12:24

2021-08-26T12:24

2021-08-26T13:31

происшествия

тюмень

следственный комитет россии (ск рф)

россия

убийство девочки в тюмени

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени дал признательные показания. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.По данным следствия, утром 30 июня Виталий Бережной, будучи пьяным и находясь под действием наркотиков, встретил восьмилетнюю девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал. Затем он ее убил.Мужчина хранил тело в холодильнике несколько дней. Чтобы упаковать его, Бережной взял с места работы, где он трудился сборщиком мебели, коробку от бытовой техники. Ее, как выяснили следователи, передали в расположенный неподалеку цех для установки в кухонный гарнитур. У другого сотрудника предприятия нашли подрезанный половик, который Бережной использовал, чтобы завернуть останки.Через некоторое время он вынес и спрятал коробку в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное, где ее позже и обнаружили.По данным источника РИА Новости, подозреваемый участвовал в поисках вместе с отрядами добровольцев. В СК отметили, что с 2008 по 2011 год он работал помощником участкового в районном отделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, в Тюмень переехал в 2015-м. В арендованную квартиру неподалеку от места жительства убитой он переехал летом этого года.Следствие попросило об аресте Бережного. Как сообщало МВД, эксперты уже установили совпадение его ДНК с образцами, изъятыми с тела девочки.

https://ria.ru/20210826/proverka-1747322661.html

тюмень

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Следственные действия по делу об убийстве девочки из Тюмени. Кадры СК РФ Задержанному по уголовному делу об убийстве Насти Муравьевой Виталию Бережному Следственный комитет планирует предъявить обвинение в убийстве малолетнего, сопряженном с изнасилованием. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной совершил изнасилование и убийство ребёнка. В ходе допроса он дал признательные показания, сообщив, что, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а потом задушил. Тело малолетней он хранил в холодильнике несколько дней. С места работы, где он является сборщиком мебели, Бережной взял коробку, в которую упаковал тело убитой и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем. В целях сокрытия преступления 17 августа он отнес и спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера Обро́чное, где оно впоследствии было найдено в ходе организованных следствием поисковых мероприятий. Свои признательные показания Бережной подтвердил при их проверке на месте. Следствием собран характеризующий материал о подозреваемом. Установлено, что Бережной в 2008-2011 годах проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе города Ня́гань. В Тюмень переехал в 2015 году. С середины июня до середины августа 2021 года проживал в арендованной квартире недалеко от места жительства потерпевшей. По уголовному делу назначен ряд экспертиз с целью установления полной картины произошедшего. Продолжается комплекс следственных действий. 2021-08-26T12:24 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство девочки в тюмени