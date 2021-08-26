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Источник: подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени участвовал в ее поисках
Источник: подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени участвовал в ее поисках - РИА Новости, 26.08.2021
Источник: подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени участвовал в ее поисках
Мужчина, подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени, в июле сам помогал ее искать, рассказал РИА Новости источник. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T09:48
2021-08-26T12:22
происшествия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
убийство девочки в тюмени
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени, в июле сам помогал ее искать, рассказал РИА Новости источник.По словам собеседника агентства, этот человек был в числе "неравнодушных добровольцев", его видели у отрядов "Белая сова" и "Лиза Алерт". В организациях информацию не подтвердили, но и не опровергли.Об исчезновении школьницы стало известно 30 июня: она ушла гулять из дома на улице Судостроителей и не вернулась. После этого начались поиски с привлечением Следственного комитета, полиции и волонтеров.Тело убитой обнаружили 19 августа на берегу озера Оброчное в районе Лесобазы. Оно было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники, которую, как выяснили следователи, передали в расположенный рядом мебельный цех для установки в кухонный гарнитур.По месту проживания одного из сотрудников этого предприятия нашли порезанный половик. Мужчину вчера задержали. Эксперты установили совпадение его ДНК с образцами на теле жертвы. По информации источника РИА Новости, подозреваемый признался в преступлении.
https://ria.ru/20210825/dopros-1747266220.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени привезли на место преступления
Подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени привезли на место преступления
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происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), убийство девочки в тюмени
09:48 26.08.2021 (обновлено: 12:22 26.08.2021)
 
Источник: подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени участвовал в ее поисках

Источник: подозреваемый в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени сам участвовал в ее поисках

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени, в июле сам помогал ее искать, рассказал РИА Новости источник.
По словам собеседника агентства, этот человек был в числе "неравнодушных добровольцев", его видели у отрядов "Белая сова" и "Лиза Алерт". В организациях информацию не подтвердили, но и не опровергли.
Допрос подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки из Тюмени. Кадры МВД РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 21:07
Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени
Об исчезновении школьницы стало известно 30 июня: она ушла гулять из дома на улице Судостроителей и не вернулась. После этого начались поиски с привлечением Следственного комитета, полиции и волонтеров.
Тело убитой обнаружили 19 августа на берегу озера Оброчное в районе Лесобазы. Оно было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники, которую, как выяснили следователи, передали в расположенный рядом мебельный цех для установки в кухонный гарнитур.
По месту проживания одного из сотрудников этого предприятия нашли порезанный половик. Мужчину вчера задержали. Эксперты установили совпадение его ДНК с образцами на теле жертвы.
По информации источника РИА Новости, подозреваемый признался в преступлении.
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ПроисшествияТюменьСледственный комитет России (СК РФ)Убийство девочки в Тюмени
 
 
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