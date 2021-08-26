https://ria.ru/20210826/ubiystvo-1747294825.html
Источник: подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени участвовал в ее поисках
Источник: подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени участвовал в ее поисках - РИА Новости, 26.08.2021
Источник: подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени участвовал в ее поисках
Мужчина, подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени, в июле сам помогал ее искать, рассказал РИА Новости источник. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T09:48
2021-08-26T09:48
2021-08-26T12:22
происшествия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
убийство девочки в тюмени
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747311459_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ab911cf34a76510c9324b38821895bcd.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени, в июле сам помогал ее искать, рассказал РИА Новости источник.По словам собеседника агентства, этот человек был в числе "неравнодушных добровольцев", его видели у отрядов "Белая сова" и "Лиза Алерт". В организациях информацию не подтвердили, но и не опровергли.Об исчезновении школьницы стало известно 30 июня: она ушла гулять из дома на улице Судостроителей и не вернулась. После этого начались поиски с привлечением Следственного комитета, полиции и волонтеров.Тело убитой обнаружили 19 августа на берегу озера Оброчное в районе Лесобазы. Оно было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники, которую, как выяснили следователи, передали в расположенный рядом мебельный цех для установки в кухонный гарнитур.По месту проживания одного из сотрудников этого предприятия нашли порезанный половик. Мужчину вчера задержали. Эксперты установили совпадение его ДНК с образцами на теле жертвы. По информации источника РИА Новости, подозреваемый признался в преступлении.
https://ria.ru/20210825/dopros-1747266220.html
https://ria.ru/20210825/shkolnitsa-1747253145.html
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747311459_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_bb42bca89baac8bace89a70305aec6c7.jpg
Подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени привезли на место преступления
Подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени привезли на место преступления
2021-08-26T09:48
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), убийство девочки в тюмени
09:48 26.08.2021 (обновлено: 12:22 26.08.2021)
Источник: подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени участвовал в ее поисках
Источник: подозреваемый в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени сам участвовал в ее поисках
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
Мужчина, подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени
, в июле сам помогал ее искать, рассказал РИА Новости источник.
По словам собеседника агентства, этот человек был в числе "неравнодушных добровольцев", его видели у отрядов "Белая сова" и "Лиза Алерт". В организациях информацию не подтвердили, но и не опровергли.
Об исчезновении школьницы стало известно 30 июня: она ушла гулять из дома на улице Судостроителей и не вернулась. После этого начались поиски с привлечением Следственного комитета, полиции и волонтеров.
Тело убитой обнаружили 19 августа на берегу озера Оброчное в районе Лесобазы. Оно было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники, которую, как выяснили следователи, передали в расположенный рядом мебельный цех для установки в кухонный гарнитур.
По месту проживания одного из сотрудников этого предприятия нашли порезанный половик. Мужчину вчера задержали. Эксперты установили совпадение его ДНК с образцами на теле жертвы.
По информации источника РИА Новости, подозреваемый признался в преступлении.