https://ria.ru/20210826/ubiystvo-1747294825.html

Источник: подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени участвовал в ее поисках

Источник: подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени участвовал в ее поисках - РИА Новости, 26.08.2021

Источник: подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени участвовал в ее поисках

Мужчина, подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени, в июле сам помогал ее искать, рассказал РИА Новости источник. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T09:48

2021-08-26T09:48

2021-08-26T12:22

происшествия

тюмень

следственный комитет россии (ск рф)

убийство девочки в тюмени

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени, в июле сам помогал ее искать, рассказал РИА Новости источник.По словам собеседника агентства, этот человек был в числе "неравнодушных добровольцев", его видели у отрядов "Белая сова" и "Лиза Алерт". В организациях информацию не подтвердили, но и не опровергли.Об исчезновении школьницы стало известно 30 июня: она ушла гулять из дома на улице Судостроителей и не вернулась. После этого начались поиски с привлечением Следственного комитета, полиции и волонтеров.Тело убитой обнаружили 19 августа на берегу озера Оброчное в районе Лесобазы. Оно было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники, которую, как выяснили следователи, передали в расположенный рядом мебельный цех для установки в кухонный гарнитур.По месту проживания одного из сотрудников этого предприятия нашли порезанный половик. Мужчину вчера задержали. Эксперты установили совпадение его ДНК с образцами на теле жертвы. По информации источника РИА Новости, подозреваемый признался в преступлении.

https://ria.ru/20210825/dopros-1747266220.html

https://ria.ru/20210825/shkolnitsa-1747253145.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени привезли на место преступления Подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени привезли на место преступления 2021-08-26T09:48 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), убийство девочки в тюмени