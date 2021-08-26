https://ria.ru/20210826/terrorizm-1747399999.html

Глава Евросовета заявил об опасности возрождения терроризма в Афганистане

Глава Евросовета заявил об опасности возрождения терроризма в Афганистане - РИА Новости, 26.08.2021

Глава Евросовета заявил об опасности возрождения терроризма в Афганистане

Глава Евросовета Шарль Мишель после взрыва в Кабуле заявил, что надеется, что ситуация в Афганистане не приведет к возрождению терроризма. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T18:15

2021-08-26T18:15

2021-08-26T18:38

в мире

терроризм

кабул (город)

афганистан

евросоюз

шарль мишель

евросовет

захват власти в афганистане талибами

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/52/1562375260_0:232:2817:1817_1920x0_80_0_0_58e4b0b8de865b97afebc7016db7d154.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель после взрыва в Кабуле заявил, что надеется, что ситуация в Афганистане не приведет к возрождению терроризма.Взрыв у кабульского аэропорта произошел в четверг, СМИ сообщили о жертвах и пострадавших. По поступающим данным, взрыв, предположительно, был устроен террористом-смертником. Ряд СМИ сообщали также о перестрелке, начавшейся после взрыва.

https://ria.ru/20210826/vzryv-1747395809.html

кабул (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, терроризм, кабул (город), афганистан, евросоюз, шарль мишель, евросовет