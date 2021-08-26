https://ria.ru/20210826/terrorizm-1747399999.html
Глава Евросовета заявил об опасности возрождения терроризма в Афганистане
Глава Евросовета заявил об опасности возрождения терроризма в Афганистане - РИА Новости, 26.08.2021
Глава Евросовета заявил об опасности возрождения терроризма в Афганистане
Глава Евросовета Шарль Мишель после взрыва в Кабуле заявил, что надеется, что ситуация в Афганистане не приведет к возрождению терроризма. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T18:15
2021-08-26T18:15
2021-08-26T18:38
в мире
терроризм
кабул (город)
афганистан
евросоюз
шарль мишель
евросовет
захват власти в афганистане талибами
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/52/1562375260_0:232:2817:1817_1920x0_80_0_0_58e4b0b8de865b97afebc7016db7d154.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель после взрыва в Кабуле заявил, что надеется, что ситуация в Афганистане не приведет к возрождению терроризма.Взрыв у кабульского аэропорта произошел в четверг, СМИ сообщили о жертвах и пострадавших. По поступающим данным, взрыв, предположительно, был устроен террористом-смертником. Ряд СМИ сообщали также о перестрелке, начавшейся после взрыва.
https://ria.ru/20210826/vzryv-1747395809.html
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156237/52/1562375260_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_2dfcb16942df8abfe83e74d2209c2b08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, терроризм, кабул (город), афганистан, евросоюз, шарль мишель, евросовет
18:15 26.08.2021 (обновлено: 18:38 26.08.2021)
Глава Евросовета заявил об опасности возрождения терроризма в Афганистане
Глава Евросовета Мишель: ситуация в Афганистане не должна привести к возрождению терроризма