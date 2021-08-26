https://ria.ru/20210826/soldat-1747359865.html

Бывший афганский солдат рассказал о попытках семьи улететь из Кабула

Бывший афганский солдат рассказал о попытках семьи улететь из Кабула - РИА Новости, 26.08.2021

Бывший афганский солдат рассказал о попытках семьи улететь из Кабула

Бывший афганский солдат Мальяр Арьян, проживающий в США, рассказал РИА Новости о попытках его жены и детей вылететь из Афганистана на фоне хаоса в аэропорту... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T15:29

2021-08-26T15:29

2021-08-26T15:29

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Бывший афганский солдат Мальяр Арьян, проживающий в США, рассказал РИА Новости о попытках его жены и детей вылететь из Афганистана на фоне хаоса в аэропорту Кабула.Арьян в течение шести лет сражался вместе с американскими войсками, а также был военным врачом. В конце апреля, после получения визы, 24-летний солдат из Хоста улетел в США. Арьян был вынужден оставить в Афганистане свою семью – жену и четырех маленьких детей.По словам бывшего военнослужащего, в апреле его семья еще проходила медосмотры для получения визы. Его супруга получила визу в июле, однако воссоединению семьи помешала другая проблема: младшему ребенку было на тот момент всего три месяца, и он не получил паспорт или визу в США. Жена Арьяна не могла оставить новорожденного в Афганистане.Мужчина пытался связаться с посольством США в Кабуле для решения проблемы, но не получил ответа. Он решил купить авиабилеты для своей семьи на 18 августа, но за несколько дней до этого талибы (движение признано террористическим и запрещено в РФ) захватили Кабул, и рейс был отменен.После этого семья Арьяна вынуждена была присоединиться к толпе у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, однако усилия по эвакуации под руководством США в первую очередь касались американских граждан, жену и детей Арьяна не пускали в аэропорт, несмотря на действующие визы. В первый день они провели у аэропорта более 12 часов.По словам Арьяна, ситуация в аэропорту становится настолько хаотичной, что попасть внутрь могут только люди, у которых есть личные связи, а не нужные документы. Сейчас он надеется, что семья успеет оказаться в аэропорту до 31 августа."После 31 августа могут открыться коммерческие рейсы. Но я не знаю, дадут ли они (талибы – ред.) возможность людям, имеющим грин-карты или визы США, покинуть страну. Мы не знаем, что они планируют делать", - заявил он.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, затем 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют талибы. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на зарубежные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210826/afganistan-1747340943.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210826/afganistan-1747339478.html

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан