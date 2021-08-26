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ПСБ окажет содействие правительству Москвы в кредитовании промпредприятий
ПСБ окажет содействие правительству Москвы в кредитовании промпредприятий - РИА Новости, 26.08.2021
ПСБ окажет содействие правительству Москвы в кредитовании промпредприятий
ПСБ и Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) подписали в рамках форума "Армия-2021" соглашение о сотрудничестве в реализации... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:09
2021-08-26T15:09
2021-08-26T15:09
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форум "армия — 2021"
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. ПСБ и Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) подписали в рамках форума "Армия-2021" соглашение о сотрудничестве в реализации госпрограмм и инвестпроектов, а также упрощении процедур кредитования столичного промсектора, сообщает банк.Как отмечается с сообщении, Москва оказывает различные меры поддержки предприятиям города, в том числе с помощью льготных займов через МФППиП. "Комплексное взаимодействие с ПСБ позволит Фонду упростить процедуры кредитования и повысить доступность льготных займов для столичных промышленников. Банк планирует выделять финансирование на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств, предоставлять банковские гарантии в целях обеспечения займов Фонда. При этом сумма кредита каждого проекта не ограничена", - пояснили в ПСБ.
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новости компаний - экономика, москва, промсвязьбанк, псб (банк псб), форум "армия — 2021"