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ПСБ окажет содействие правительству Москвы в кредитовании промпредприятий
ПСБ окажет содействие правительству Москвы в кредитовании промпредприятий - РИА Новости, 26.08.2021
ПСБ окажет содействие правительству Москвы в кредитовании промпредприятий
ПСБ и Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) подписали в рамках форума "Армия-2021" соглашение о сотрудничестве в реализации... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:09
2021-08-26T15:09
новости компаний - экономика
москва
промсвязьбанк
псб (банк псб)
форум "армия — 2021"
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. ПСБ и Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) подписали в рамках форума "Армия-2021" соглашение о сотрудничестве в реализации госпрограмм и инвестпроектов, а также упрощении процедур кредитования столичного промсектора, сообщает банк.Как отмечается с сообщении, Москва оказывает различные меры поддержки предприятиям города, в том числе с помощью льготных займов через МФППиП. "Комплексное взаимодействие с ПСБ позволит Фонду упростить процедуры кредитования и повысить доступность льготных займов для столичных промышленников. Банк планирует выделять финансирование на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств, предоставлять банковские гарантии в целях обеспечения займов Фонда. При этом сумма кредита каждого проекта не ограничена", - пояснили в ПСБ.
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новости компаний - экономика, москва, промсвязьбанк, псб (банк псб), форум "армия — 2021"
15:09 26.08.2021
 

ПСБ окажет содействие правительству Москвы в кредитовании промпредприятий

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. ПСБ и Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) подписали в рамках форума "Армия-2021" соглашение о сотрудничестве в реализации госпрограмм и инвестпроектов, а также упрощении процедур кредитования столичного промсектора, сообщает банк.
Как отмечается с сообщении, Москва оказывает различные меры поддержки предприятиям города, в том числе с помощью льготных займов через МФППиП.
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"Комплексное взаимодействие с ПСБ позволит Фонду упростить процедуры кредитования и повысить доступность льготных займов для столичных промышленников. Банк планирует выделять финансирование на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств, предоставлять банковские гарантии в целях обеспечения займов Фонда. При этом сумма кредита каждого проекта не ограничена", - пояснили в ПСБ.
 
Новости компаний - ЭкономикаМоскваПромсвязьбанкПСБ (Банк ПСБ)Форум "Армия — 2021"
 
 
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