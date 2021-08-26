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В аэропорту Кабула не было россиян во время теракта
В аэропорту Кабула не было россиян во время теракта - РИА Новости, 26.08.2021
В аэропорту Кабула не было россиян во время теракта
Граждан России на момент теракта в аэропорту Кабула не было, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T18:39
2021-08-26T18:39
2021-08-26T18:43
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Граждан России на момент теракта в аэропорту Кабула не было, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На момент теракта в аэропорту Кабула российских граждан, по данным посольства России в Афганистане, не было", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Взрыв у кабульского аэропорта произошел в четверг, СМИ сообщили о жертвах и пострадавших. По поступающим данным, взрыв, предположительно, был устроен террористом-смертником. Ряд СМИ сообщали также о перестрелке, начавшейся после взрыва. Как заявил ранее РИА Новости представитель политического бюро движения "Талибан"* Мохаммед Наим, талибы пока не располагают информацией о том, кто мог быть организатором теракта.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, кабул (город), афганистан, россия
18:39 26.08.2021 (обновлено: 18:43 26.08.2021)
В аэропорту Кабула не было россиян во время теракта
Официальный представитель МИД Захарова: россиян не было в аэропорту Кабула во время теракта