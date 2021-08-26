https://ria.ru/20210826/puteshestviya-1747295792.html

Между Латвией и Россией появился туристический веломаршрут

Между Латвией и Россией появился туристический веломаршрут - РИА Новости, 26.08.2021

Между Латвией и Россией появился туристический веломаршрут

Туристический веломаршрут между Ригой и Псковом позволит с комфортом путешествовать из Латвии в Россию и обратно на двухколесном транспорте, сообщает... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T10:44

2021-08-26T10:44

2021-08-26T10:44

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Туристический веломаршрут между Ригой и Псковом позволит с комфортом путешествовать из Латвии в Россию и обратно на двухколесном транспорте, сообщает "Европульс".Протяженность пути — 450 километров. Маршрут проложен по полотну бывших железных дорог. Это расстояние можно проехать на велосипеде или пройти пешком. В первом случае тур займет полторы-две недели.На протяжении всего пути в городах расположены специальные инфоцентры для туристов. Маршрут уже открыт, однако из-за пандемии пересечение границы пока невозможно.Проект стал частью программы приграничного сотрудничества между двумя странами. Страны Балтии активно развивают его с Россией. В 2023 году между Литвой и РФ также планируется открыть веломаршрут, который соединит Палангу и Светлогорск.

https://ria.ru/20210826/belokurikha-1747028978.html

светлогорск

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светлогорск, литва, псков, рига, латвия, новости - туризм, туризм, россия, туристы